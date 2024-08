Deze indrukwekkende foto’s tonen het begin van de Russische invasie in Oekraïne

In de vroege uren van donderdagochtend loeiden luchtalarmsirenes in Kiev toen Rusland begon aan een grootschalige invasie van Oekraïne. Duizenden mensen proberen nu de hoofdstad te ontvluchten omdat Russische troepen begonnen zijn met militaire acties in meerdere grote Oekraïense steden.

“Poetin is zojuist een grootscheepse invasie van Oekraïne begonnen”, schreef de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmytro Kuleba, op Twitter. “Vredelievende Oekraïense steden worden aangevallen. Dit is een agressieve oorlog. Oekraïne zal zichzelf verdedigen en zal winnen. De wereld kan en moet Poetin stoppen. De tijd om te handelen is aangebroken.”

Videos by VICE

Oekraïense veiligheidstroepen begeleiden een gewonde man na een luchtaanval op een appartementencomplex in Chuhuiv, Kharkiv Oblast op 24 februari 2022. Foto: Wolfgang Schwan/Anadolu Agency via Getty Images

Brandweerlieden blussen een brand die uitbrak in een gebouw na bomaanslagen op de oostelijke Oekraïense stad Chuguiv op 24 februari 2022. Foto: Aris Messinis/AFP via Getty Images.

Mensen staan buiten een verwoest gebouw na bomaanslagen op de oostelijke stad Chuguiv op 24 februari 2022. Foto: Aris Messinis/AFP via Getty Images.

Een vrouw staat in een straat terwijl zwarte rook achter haar opstijgt vanaf een militair vliegveld in Chuguyev in de buurt bij Kharkiv, op 24 februari 2022. Foto: Aris Messinis/AFP via Getty Images.

Inwoners uit Kiev verlaten de stad na raketaanvallen van de Russische strijdkrachten en Belarus op 24 februari 2022. Foto: Pierre Crom/Getty Images.

Een godsdienstige vrouw houdt een kruis tegen haar hoofd terwijl ze bidt op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev in de ochtend van 24 februari 2022.

Een stel in gesprek op een metrostation in Kiev in de vroege ochtend op 24 februari 2022. Foto: Daniel Leal/AFP via Getty Images.

Een colonne legertrucks rijdt door de stad Armyansk, Noord-Krim. Foto: Sergei Malgavko/Tass via Getty Images.

Mensen nemen foto’s van een raket terwijl het leger deze verwijdert op 24 februari 2022 in Kiev, Oekraïne. Foto: Chris Mcgrath/Getty Images.

Mensen wachten op bussen bij een busstation terwijl de stad geëvacueerd wordt op 24 februari 2022 in Kiev, Oekraïne. Foto: Pierre Crom/Getty Images.