Foto’s van de Japanse subcultuur waar mensen enorme cyclopenmaskers dragen

“Veel subculturen in Japan zijn zo apart en iconisch dat ze erom vragen om gefotografeerd te worden, en dat gebeurt dan ook erg vaak,” zegt fotograaf Irwin Wong.

Een subcultuur die minder aandacht heeft gekregen dan bijvoorbeeld lolita’s of ganguro’s is tanganmen – een relatief nieuwe en meer underground zijtak van de kigurumi-subcultuur, waarin mensen kostuums dragen die het hele lichaam bedekken. De artiest Ozawa Dango, geïntimideerd door hoe dominant mannen in die scene waren, besloot om deze eenogige maskers te ontwerpen, en heeft nu een cult following in Tokyo.

Wong kwam ze tegen op social media, en vond – logischerwijs – dat ze een waardige toevoeging aan zijn boek uit 2022, The Obsessed: Otaku, Tribes, and Subcultures of Japan, zouden zijn.

