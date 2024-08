Foto’s van miljoenen mensen die een traditionele Spaanse pelgrimstocht afleggen

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

El Camino del Rocío is een van de beroemdste pelgrimstochten in Spanje. Jaarlijks komen er bijna een miljoen christenen naar het zuidelijke gedeelte van Andalusië om de route af te leggen en daarmee Pinksteren te vieren.

De processie kan wel een week duren en is verdeeld in tientallen broederschappen die langs de wegen rond het dorp Rocío reizen. Sommige mensen gaan te voet, anderen te paard, of zitten in karren getrokken door ezels of koeien.

De parade is buitengewoon kleurrijk en luid, met pelgrims in felle flamencotunieken en hoeden die traditionele liedjes zingen. ’s Nachts kamperen ze in de open lucht rond een vuur, delen ze eten en wijn, en feesten ze tot in de vroege uurtjes.

Sommige pelgrims doen er een heel jaar over om zich voor te bereiden op de festiviteiten, en zijn bijzonder precies als het gaat om het decoreren van hun wagens. Fotograaf Mathieu Richer was op dit jaar bij de pelgrimstocht aanwezig om het evenement vast te leggen.

