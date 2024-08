Foto’s van de Nokia Slamfest skatewedstrijd in Gent

Meer over alle manieren waarop ons vaderlandse beton in de vernieling wordt gereden vind je in de VICE-reeks ‘SKATEN IN BELGIË’.

Op 31 augustus vond in Gent de Nokia Slamfest plaats, een van de grootste skatewedstrijden van België. De internationale wedstrijd lokte zo’n 2.500 bezoekers naar ‘t Kuipke in Gent, er werd 5.000 euro aan prijzengeld uitgedeeld en de pro’s van Primitive gaven er een demo én signeersessie, die uiteindelijk 3 uur duurde.

Videos by VICE

Na een Oscar-waardig momentje van verwarring was het Alex Decunha die bovenaan het winnaarspodium mocht plaatsnemen. Adrien Bulard werd na 5 seconden twijfelen dan toch tot tweede uitgeroepen. Egor Kaldikov werd derde. Jonathan Vlerick en Raphael Detienne maakten de top 5 af, en de Gentenaar Kevin Tshala sleepte naast de zesde plaats ook de prijs voor beste trick in de wacht. Nick Steenbeke werd zevende.

Op 7 september kan je in ‘t Kuipke nog gratis naar het Nokia BK Skateboarden om te zien wie zich plaatst voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020.



Kevin Tshala

Spencer Hamilton





Paul Rodriguez