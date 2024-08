Foto’s van de onderbelichte helden van dit WK vrouwenvoetbal

Het achtste wereldkampioenschap voor vrouwen wordt zondagmiddag afgerond, maar thema’s als gelijkheid blijven in de media belicht worden. En gelijkheid is in dit geval niet alleen een kwestie van gender. Hoewel de lage lonen en het gebrek aan aandacht voor het vrouwenvoetbal bijna alle spelers raken, is de ongelijkheid vooral zichtbaar als je kijkt naar welke teams – en welke landen – elk jaar weer in de schijnwerpers staan.

Over het algemeen zijn het de meer welvarende landen die het bescheiden podium delen dat voor vrouwensport is gereserveerd. Daarom wil VICE nu de aandacht vragen voor de kleinere teams: degenen die voor het eerst op het WK staan, degenen die minder snel wereldwijd uitgelicht worden – tenzij ze een of andere stunt uithalen. We stuurden fotografen Samantha Cabrera Friend en Jessica Pettway naar Frankrijk om de historische momenten vast te leggen van de onderbelichte helden van dit toernooi.

Alle foto’s door Samantha Friend en Jessica Pettway. Je kunt hun werk hier volgen.