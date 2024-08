Wondermooie portretten van satyrs en killer babes op Castlefest

In het beste geval is een festival als een andere wereld – een tijdelijke alternatieve samenleving waarin je je precies zo uitzinnig of wonderlijk kan leven als je zelf wil. En wat dat betreft is Castlefest het ultieme festival. Sinds 2005 komen mensen daar bij elkaar om vier dagen door te brengen in verschillende historische tijdperken en fantasiewerelden, die moeiteloos in elkaar overlopen. Bij de ingang moeten alle meegebrachte zwaarden even uit de schede worden gehaald om gecontroleerd te worden op scherpte, maar verder lijken er weinig regels te zijn. Er lopen zowel vikingvrouwen als Victoriaanse dandy’s rond, zowel elfenprinsen als humanoids en heel veel vagelijk middeleeuwse NPC’s.

Je kan er op een aambeeld een eigen ijzeren hanger slaan onder toeziend oog van een man met een blauw-paarse baard, verschillende beenwindsels en buideltjes uitzoeken, boogschieten en zelfgemaakte pepermede kopen van Obelix. Het ruikt er naar houtvuur, leer en gedroogde kruiden. En ondanks het druilerige weer zijn er genoeg wespen die zich te goed doen aan gemorste kersenmede.

Chris en Marjan waren erbij om festivalgangers in hun element vast te leggen.

Lakeisha

Eli

Eerder kwam Eli in Victoriaanse stijl naar Castlefest, maar dit jaar wilde hij vooral een vrolijke outfit. Daarom is hij als satyr, een olijk en geitachtig boswezen dat geassocieerd wordt met Dionysos, de god van de wijn. “Ik heb zelfgemaakte wijn bij me, die ik uitdeel. Daarmee spreid ik die vrolijkheid een beetje rond.”

Barry (links) en Marcella

De spookachtige bruid-look van Marcella is gebaseerd op de Witte Wieven, de witte vrouwelijke geesten die zich volgens lokale legendes in kuilen en op de heides van Oost-Nederland ophouden. De jurk en sluier heeft ze grotendeels zelf gemaakt. “Ik ben daar wel een paar maanden mee bezig geweest, tussen het werken door.” Barry is gekleed als Victoriaanse heer. “Helaas ben ik mijn hoge hoed vergeten.”

Ramona (links) en Gina

Ramona draagt een zelfgemaakt hoofddeksel met een gewei, Gina een zelfgemaakte cape. Ramona: “De laatste maanden ben ik op zoek naar onze roots, die terugleiden naar Afrika. Daar haal ik inspiratie vandaan. Er is bijvoorbeeld een stam die takken met besjes horizontaal op hun hoofd draagt. Mijn gewei draag ik op dezelfde manier. Dat soort dingen probeer ik steeds meer in mijn stijl te integreren.” Gina: “Dit festival is een goede plek om van alles te proberen, want je kan hier honderd procent jezelf zijn. Niemand zal judgen.” Ramona: “Na Castlefest denk ik ook altijd: het is zo fijn om dit te dragen, dat moet ik in het dagelijks leven eigenlijk ook wat meer doen.”

Sjoerd

Sjoerd heeft het snel warm en loopt daarom graag rond zonder shirt. “Hier kan dat gewoon. Niemand maakt opmerkingen als ‘heb je het niet koud? of ‘kleed je toch eens normaal.’”

Romy

Romy draagt een zelfgemaakte paddenstoelenhoed. “Vorig jaar zag ik heel veel mensen op Castlefest met een paddenstoelenhoed lopen. Dus ik dacht: die ga ik ook maken. Maar iets bijzonders met paddestoelen heb ik niet per se.”

Dragica Janeka

Deze outfit is cyberpunk, vertelt Dragica Janeka, geïnspireerd op futuristische fictie als The Fifth Element. “Het leek me wel leuk om iets anders te doen dan de anderen. En het is sowieso tof om hier te lopen als een soort killer babe, op m’n plateauzolen.”

Michael

Lua

Wat Lua draagt is voor haar doen vrij bescheiden, vertelt ze – meestal is ze op dit festival in volle cosplay. “De jurk is een beetje middeleeuws, en de roze kattenoortjes kleuren mooi bij m’n scootmobiel. Het weer is dit jaar niet zo goed, maar dat maakt het ook wel weer leuk: vooral de echt toegewijde festivalgangers zijn er nu, en minder dagjesmensen die alleen maar komen kijken. Daardoor is de sfeer intiemer.”

Nina

Kenneth

Kenneth vond het idee voor zijn outfit in een scène in de eerste The Lord of the Rings-film, waarin de hobbits Frodo en Sam gevangen worden genomen door aanvoerder Faramir en zijn rangers, die zich goed in bomen kunnen schuilhouden en vandaar hun pijlen afschieten. “Ik hou zelf ook erg van het bos, dus dat past bij mij. Het voelt goed om in deze kleding rond te lopen, het geeft erg veel zelfvertrouwen.”

Sandra (links) en Ronald met hun hond Saartje

Mitchell

Mitchells zelfgemaakte outfit is geïnspireerd door post-apocalyptische games, zoals Fallout, en series als The Walking Dead. “Het langst was ik bezig met het uitroepteken boven mijn hoofd, waarmee ik aangeef dat mensen naar mij toe kunnen komen voor een quest. Als ze die quest voltooid hebben, krijgen ze van mij een munt waarop staat: I completed a silly quest, and all I got was this lousy coin. Ik heb er veel goeie reacties op gekregen.”

Dion

Dion is voor het eerst op Castlefest en hij heeft het heel erg naar zijn zin. Hij is verkleed als een personage uit de game Genshin Impact. “Dat karakter is eigenlijk altijd vrolijk, ook als er nare dingen gebeuren. Daarin zag ik wel een connectie met mezelf.”

Denise (links) en Disdir

Verena (links) en Gijs

Gijs gaat al jaren “als bosje” naar Castlefest, want hij is dol op camouflage. Zijn vriendin Verena is dit jaar voor het eerst ook in camouflage-outfit op Castlefest. Gijs: “Het leuke is dat mensen je gaan herkennen. Dan hoor je: hé, ben jij er ook weer!”

Wenjun

Wenjun draagt een jurk in de stijl van Bridgerton, de boekenreeks die ze op dit moment aan het lezen is. Ze bestelde ‘m op AliExpress. “Het was een last minute-beslissing om hierheen te gaan, dus er was weinig tijd. Ik dacht: wat nou als ik mezelf omtover alsof ik in die serie leef?”

Koen

Jaren geleden had Koen een grapje met vrienden: dat hij naar de sportschool zou gaan om op Castlefest te kunnen verschijnen als soldaat in het kleine maar supergespierde leger waarmee de Spartaanse koning Leonidas zich doodvocht tegen de Perzen. “Ik heb dat de afgelopen tijd eigenlijk als excuus gebruikt om echt flink te gaan trainen. Dus toen dacht ik: dan ga ik de grap maar doorzetten ook.”

Peter

Peter is gekleed als musketier – een handige keuze voor een festival waar meerdere werelden samenkomen, want zo kan je ook doorgaan voor piraat. Het larp-wapen dat hij bij zich draagt is een rapier. “Eigenlijk is dit maar voor de helft een outfit. Deze jas en hoed draag ik in het normale leven ook.”

Niek heeft zijn op The Witcher gebaseerde outfit samen met een vriendin gemaakt. Hij vertelt dat vooral de gambeson (of wambuis) veel tijd kostte. Met de kleurlenzen kan hij prima zien. “Ik kan er zelfs mee autorijden.”