Foto’s van woedende Catalanen die ‘s nachts de boel in de fik zetten

Nadat eerder al het vliegveld van Barcelona werd platgelegd – er werden ruim honderd vluchten geschrapt – werd er de afgelopen dagen nog flink gedemonstreerd in het centrum van de stad. Alleen al gister waren tienduizenden Catalaanse demonstranten op de been, die auto’s en containers in de fik staken in de buurt van overheidsgebouwen. De boel escaleerde al snel en het geweld tussen de demonstranten en de oproerpolitie bleef de hele nacht aanhouden.

De demonstranten zijn boos vanwege de gevangenisstraffen die negen Catalaanse politici hebben gekregen van het Spaanse hooggerechtshof, omdat ze rond het onafhankelijkheidsreferendum van 2017 voor opruiing zouden hebben gezorgd. Ze kregen negen tot dertien jaar celstraf.

We waren erbij om de sfeer vast te leggen. Bekijk de foto’s hieronder:

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE Spanje.