Foto’s van het protest tegen de genocide van het Oeigoerse volk

Het duurde lang voor het nieuws ons bereikte, maar eindelijk begint het protest tegen de Chinese “heropvoedingskampen”.

Volgens een Australisch onderzoek van het Institute for Strategic Policy (ASPI) dat eind september werd gepubliceerd, bouwde China in de noordwestelijke regio Xinjiang de afgelopen jaren maar liefst 380 heropvoedingskampen. In de kampen worden Oeigoeren en andere moslimminderheden vastgehouden.

Videos by VICE

Oeigoeren zijn een moslimminderheid in Xinjiang, het noordwesten van China. De Oeigoeren vormen met 11 miljoen ongeveer 45% van de bevolking in deze regio. China probeert al langer de Oeigoerse cultuur te laten verdwijnen en van de Oeigoeren trouwe aanhangers van de Communistische Partij te maken.

Er zouden zo’n 1 tot 3 miljoen Oeigoeren opgesloten zitten. Ze komen in deze kampen terecht nadat ze “overtredingen” begaan, zoals het bezitten van de koran, het niet eten van varkensvlees, het dragen van een hoofddoek, etc. Het uitoefenen van hun godsdienst wordt hen belet, want elke uiting van islam wordt gezien als extremistisch en is voldoende als grond voor arrestatie.

Nadat China het bestaan van deze kampen ontkende, proberen ze de wereld nu doen geloven dat deze kampen dienen als opleidings- en heropvoedingskampen. Ze zouden dienen om armoede, radicale islam en terrorisme tegen te gaan door middel van opvoeding van jonge kinderen en heropvoeding van volwassenen en ouderen. Er werd ook beweerd dat de meeste mensen die worden vastgehouden in de kampen opnieuw naar de samenleving kunnen terugkeren.

Maar de mensen die konden ontsnappen uit zo’n kamp en gelekte Chinese overheidsdocumenten spreken dit tegen. De vastzittenden worden uitgehongerd, mishandeld, verkracht, gehersenspoeld, gemarteld, families worden van elkaar gescheiden en sommige mensen verdwijnen zonder spoor. Er is sprake van geforceerde sterilisatie en abortus.

De gevangenen worden ook als dwangarbeiders gebruikt in nabijgelegen fabrieken. Volgens ASPI worden ook tienduizenden Oeigoeren gedwongen om te werken in fabrieken. Wie profiteert daarvan mee? Wij. Verschillende merken die we dagelijks gebruiken, zoals Apple, H&M, Nike, Adidas, Lacoste, Uniqlo of Amazon, profiteren van deze dwangarbeid.

Meer en meer mensen raken eindelijk bekend met het onderwerp. Door bewustzijn te creëren kunnen andere landen hun internationale druk op China uitoefenen om de kampen voorgoed te sluiten. De Oeigoeren hebben het recht om hun cultuur en identiteit te behouden, en de vrijheid om hun godsdienst uit te oefenen.

Misschien zag je al berichten in trend van “There is a genocide happening in China right now.” of de hashtag #FreeUyghur. Naast berichten op sociale media gaan mensen ook de straat op in protest, zoals vandaag in Brussel. Vanmiddag vond daar, voor de Chinese ambassade, een demonstratie plaats om de wantoestanden aan te klagen. Het was ook een oproep naar de regeringen van Europese landen toe om zo snel en kordaat mogelijk te reageren.

Volg VICE België ook op Instagram.