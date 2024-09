Foto’s van een dampende Rotterdam Pride

Voordat het Pride Festival begon op het het Schouwburgplein, liepen bijna tweeduizend mensen mee met de Pride Walk. Tijdens de tocht werd een minuut stilte gehouden voor slachtoffers van lhbt-geweld.



Het thema van Rotterdam Pride dit jaar was House of Colours. Tijdens het Pride Festival nam onder andere hiphop-collectief Vieze Poezendek de stage over. Ook House of Vineyard en Kiki House of Angels beklommen het podium en gaven een dampende ballroomshow weg. Niet alleen de partysfeer, maar ook de liefde droop ervan af: er werd een hoop getongd, bemind en er werd zelfs iemand ten huwelijk gevraagd.

Fotograaf Raymond van Mil legde ’t festijn vast.

Correctie: in een eerdere versie van deze tekst stond dat Diva Mayday aanwezig was bij Rotterdam Pride. Dit was onjuist. We betreuren deze fout.