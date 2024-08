Foto’s van stijlvolle mensen op het Centraal Station van Milaan

De Romeinse fotograaf Niccolò Berretta heeft duidelijk iets met treinstations. In 2021 bracht hij, na tien jaar lang portretten te hebben gemaakt van reizigers, werkers, daklozen en toeristen bij Station Termini in Rome, het grootste station van Italië, zijn boek Stazione Termini, Lookbook 2009-2021 uit.

Dit keer heeft Berretta een andere transporthub uitgelicht: het Centraal Station van Milaan, oftewel Milano Centrale, is met 320.000 passagiers per dag het op één na grootste station in het land. “Toen ik klaar was met het project in Termini voelde het vanzelfsprekend om in Milaan aan het werk te gaan,” vertelt hij ons.

De architectuur van het station, dat is ontworpen door Ulisse Stacchini en in 1931 werd ingehuldigd, combineert art nouveau en imposante fascistische esthetiek. Diens uiterlijk is een grimmig symbool van het verleden, in contrast met de consumptieve en futuristische atmosfeer die Milaan tegenwoordig heeft.

“Milaan is de plek in Italië waar alles lijkt te gebeuren,” zegt Berretta. “Volgens mij krijg je door het dagelijks vastleggen van de mensen bij het Centraal Station en diens omgeving een van de beste indrukken van de stad en hoe die verandert.”

Milano Centrale heeft de afgelopen maanden centraal gestaan in een verhit debat rondom openbare veiligheid – iets wat betrekking heeft op de stad in haar geheel. Dit is een van de redenen waarom Berretta met dit nieuwe project is begonnen. “Een van mijn doelen is om voorbij het nieuws en de constante controverses te kijken, en een onbevooroordeeld, realistisch beeld te scheppen,” zegt hij. “Het leek er het juiste moment voor te zijn.”

In het begin van het Termini-project, in oktober 2009, stapte Berretta vaak op mensen af om eraan gewend te raken om met vreemden te praten. Tegenwoordig kiest hij de mensen die hij wil vastleggen zorgvuldig uit. Berretta zegt ook dat zijn serie over Milaan het beginpunt zou kunnen zijn van een langetermijnproject over de interessantste stations van Europa. Wie weet sta je ooit ook op een van zijn foto’s.

