Deze straatvissers gaan hengelen in het midden van Brussel

Antoine de Bellefroid (31) werkt als creatieveling voor een reclamebureau. Daarnaast is de jonge Brusselaar gefascineerd door analoge fotografie. Wanneer hij foto’s maakt, kan hij even afstand nemen van al de saaie regels en “perfectie” die zo typisch zijn voor de reclamewereld.

In zijn fotoreeks over streetfishing verkent Antoine een praktijk die voor velen nog onbekend is: vissen, maar dan in de stad. Vissen vangen wordt vaak gezien als een rustige sport voor opa’s op pantoffels, maar deze stedelijke variant vindt plaats op plekken waar gewoonlijk niemand komt, en soms ook niemand hoort te zijn. Antoine vertelt dat de meeste streetfishers pottenkijkers ook liever vermijden. “Ik was een deel van de crew tot onder de brug van Vilvoorde gevolgd. Toen kwam er plots een bende van tien kerels in bivakmuts die met baseballbats en koevoets zwaaiden. Ik dacht toen echt dat ik ging sterven. Maar gelukkig kende een van de vissers iemand uit de bende. Er volgde een gezellige, en tegelijk ietwat surrealistische babbel tussen de twee. Daarna ranselde de bende nog een verlaten auto af die daar in de buurt stond en vertrokken ze weer.”

Antoine voelde zich meteen aangetrokken door de geheimzinnige sfeer van het straatvissen, de koude en sombere omgevingen en het gevoel van volledige afzondering, hoewel je midden in de stad zit. Streetfishing is nochtans niet illegaal in België, zolang je een vergunning hebt om te vissen en het seizoen en privéterreinen respecteert.

Antoine volgt de visserscrew al een tijdje, en de meeste foto’s van hen maakte hij rond het Kanaal van Brussel, in Ruisbroek en in Vilvoorde. Hij denkt niet dat iemand ooit al zin heeft gehad om een vis te proeven die uit het stinkende water komt, maar dat is ook niet het doel van streetfishing. Het plezier bestaat erin om de grootst mogelijke vis boven te halen – en hem dan weer terug in het kanaal te gooien. GAIA moet zich dus geen zorgen maken. Maar boven alles is deze sport volgens Antoine vooral een goed excuus om met je vrienden af te spreken.

