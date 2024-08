Foto’s van een plezante namiddag op Tomorrowland in Boom

Slechts één dagje naar Tomorrowland gaan is absoluut te weinig. Het liefst ga je beide weekenden, met nog een dag of twee eraan vastgeplakt om de omgeving wat beter te leren kennen. Boom ligt namelijk vrij dichtbij de Anale Driehoek (Reet, Kontich en Aartselaar) – precies de juiste omgeving om bij te komen van alle drukte.



Tomorrowland is een festival van extremen en tegenstellingen. Zo staat er op een podium dat is versierd als een schitterende Arc de Triomphe een dj te draaien in een Spiderman-kostuum. Ja, we zijn slechts tien minuten op het terrein en het postmodernisme piept alweer met zijn vuile hoofd over de omheining. Het zij zo.

Videos by VICE

Omdat we zo kort de tijd hebben, dwalen we licht in paniek als onthoofd pluimvee heen en weer. Pas als we laat in de middag een ritje maken in het reuzenrad, zien we waar het hoofdpodium is. We komen er dan ook pas achter hoe enorm het festival is, en dat er een heus doolhof is. Hiervoor hebben we, zoals het goede doolhoven betaamt, absoluut geen tijd of energie voor.

Het publiek op Tomorrowland verdient een prijs. De mensen zijn vriendelijk en lief en letterlijk iedereen is er. Niet alleen mensen van over de hele wereld, maar ook onze lieve koning komt een kijkje nemen. Aan de zijkanten van de paden vormen halfnaakte mannen een soort vleesensemble, op een door Aperol gesponsord jungle-podium staan vrouwen met een abonnement op de botoxkliniek en mannen met Armani-shirts, en de Franse dj en Grammy-winnaar Cedric Gervais staat te draaien voor een decor dat wat wegheeft van een bibliotheek in steampunk-stijl. Er is, kortom, overal wel wat te zien, en je hoeft je geen moment te vervelen.

Volgend jaar zullen we een weekendticket moeten aanschaffen, want slechts een enkele namiddag in Boom is, hoe plezant ook, simpelweg onvoldoende.

Dit artikel werd mede mogelijk gemaakt door Proximus.