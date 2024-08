Foto’s uit de beginjaren van punk in Los Angeles

Het was begin 2000. Ivar Muñoz-Rojas stond kopietjes te maken voor haar punkzine, Stab, in een bibliotheek in Barcelona, en een Britse vrouw kwam naar haar toe. Toen die zag wat het meisje aan het doen was, begon de vrouw te vertellen over de jaren zeventig en tachtig, toen ze punkbands fotografeerde in Los Angeles.

De verhalen bleven maar komen, en uiteindelijk nodigde de fotograaf de jonge journalist bij haar thuis uit. Daar kwam Ivar erachter dat ze niemand minder dan Philomena ‘Philly’ Winstanley had ontmoet, de vrouw die in Los Angeles in de jaren zeventig het legendarische punkzine Slash had opgericht, samen met haar man Claude ‘Kickboy Face’ Bessy. Alles aan Slash viel buiten de norm – de interviews gingen over de raarste onderwerpen en de foto’s waren geen doorsnee concertfoto’s, maar veel persoonlijker. Ze werden bijvoorbeeld genomen op het strand achter het huis van Philly en Claude.

Voordat Ivar wegging, kreeg ze een doos vol iconische foto’s uit Philly’s persoonlijke collectie mee, van onder andere Nick Cave, Sex Pistols, Black Flag en Dead Kennedys. Bijna twintig jaar later dient deze collectie als inspiratie voor Ivars nieuwe boek, Underground Babylon – een visuele geschiedenis van de eerste punkers van L.A. Het boek bevat naast foto’s ook uitgebreide interviews van Ivar met Philomena.

The Bags.

Nadat Philly en Claude drie jaar lang zines maakten, verlieten ze Californië. Eerst vestigden ze zich in Londen, waar Philly de punkscene vastlegde – en vervolgens in Barcelona, waar ze meer dan vijftien jaar samenwoonden.



John Lydon

KK Screamers op de vloer met John Denney van The Weirdos en Trudi.

The Zeros

Jello Biafra van de Dead Kennedys.

Madness op het strand in LA.

Nick Cave

Nina Hagen

Pete Shelley van de Buzzcocks.

Psychic TV.

