Foto’s uit de vallei waar de beste hardlopers ter wereld vandaan komen

De meest getalenteerde hardlopers ter wereld komen hier vandaan. Ik reisde begin dit jaar naar de Keniaanse hooglanden om enkele van hen te fotograferen. Ik verbleef bij de families van deze atleten en documenteerde hun dagelijks leven terwijl zij zich voorbereidden op de internationale competitie.

De wekker gaat elke ochtend om tien voor zes. Iedereen krijgt zeven minuten de tijd om wat kleren aan te trekken en drie om de trap af te gaan. Om zes uur start de dag, met een lange ochtendtraining. Terwijl de atleten over de zandwegen van Kapsabet lopen, komt de zon op en ontwaakt de rest van het dorp. Kinderen die naar school lopen, kijken hoe de beste hardlopers ter wereld door het dorp rennen.

Al jaren zoeken mensen naar een verklaring voor het succes van deze hardlopers. Studies variëren van geografische ligging, voeding, genetica tot de invloed van het dagelijks lopen naar school. In veel van deze theorieën zit waarschijnlijk een kern van waarheid. In het geval van Kenia lijken al deze factoren perfect op hun plaats te vallen.

Zelf zeggen de atleten dat ze zo succesvol zijn enkel en alleen omdat ze hard werken. Hardlopen is hun vluchtweg uit de armoede waarin ze werden geboren. Ze werken hard, zorgen voor hun lichaam, drinken geen alcohol en slapen veel. Hier zie je geen hartslagmeters, geen powergels of energy drinks. Hier lopen ze gewoon, vaak zelfs zonder schoenen, dag in dag uit.

Een moment van rust na een intense training.

Paul Koech en zijn team tijdens een marathontraining.

Een loper sleept banden voort tijdens zijn krachttraining.

Virginia Nyambura Nganga is een jonge beloftevolle loopster. Ver weg van haar familie traint ze op hoogte.

Het huis van Virginia Nyambura Nganga in Kapsabet.

Atleten worden klaargestoomd voor internationale competities. Ze trainen drie keer per dag.

Milcah Chemos rust uit na een lange trainingssessie. Ze loopt voornamelijk de 3000 meter steeple. Ze werd wereldkampioene in 2013 en heeft viermaal de overwinning van de Diamond League op haar naam staan.

Thuis bij de wereldrecordhouder op de 10 en 15 kilometer, Leonard Komon. Zijn debuut op de halve marathon was het snelste debuut ooit.

