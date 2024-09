Foto’s uit het epicentrum van Congo’s ebola-crisis

In de provincie Noord-Kivu, in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo, bevindt zich het epicentrum van de aanhoudende ebola-crisis van het land – een epidemie die het afgelopen half jaar aan 368 mensen het leven heeft gekost. Tegelijkertijd kreeg de provincie te maken met geweldsuitbarstingen, veroorzaakt door de Allied Democratic Forces (ADF), een militaire groep die verantwoordelijk is voor de dood van duizenden mensen tijdens willekeurige aanvallen in Centraal Afrika.



Het is ontzettend moeilijk voor NGO’s om te werken in deze omstandigheden. Veel behandelingscentra voor ebola werden doelwit van niet alleen de ADF, maar ook van demonstraties tegen de regering. De demonstranten zijn boos op de Congolese regering, omdat die de ebola-uitbraak als excuus gebruikte om specifieke gebieden zoals Noord-Kivu te weerhouden om te stemmen tijdens de presidentsverkiezingen afgelopen december.

Videos by VICE

De inwoners van Beni mochten niet stemmen tijdens de laatste presidentsverkiezingen

Door de ebola-uitbraak en het feit dat hulpverleners behandeld worden als politiek doelwit, zijn artsen in Noord-Kivu bang dat de epidemie een oncontroleerbaar, permanent aspect van het leven in de DRC zal worden. Om het probleem beter te kunnen begrijpen, ging ik naar de stad Beni in Noord-Kivu om de strijd tegen Ebola vast te leggen.

Scroll naar beneden voor meer foto’s uit Beni.

Een verpleger desinfecteert een ambulance

Dit is de tiende uitbraak in veertig jaar

Verdachte slachtoffers worden in grote tenten in quarantaine geplaatst

Herstelde ebolapatiënten zijn immuun voor het virus, dus veel van hen bieden aan om in de behandelcentra te blijven en vrijwilligerswerk te doen

Het personeel had net kerstversiering opgehangen

Vanwege de hitte kan het personeel niet meer dan anderhalf uur in de kamers doorbrengen. Daarna wordt alle beschermende kleding zorgvuldig gedesinfecteerd volgens een strikt protocol





Als patiënten in het behandelcentrum aankomen, worden al hun bezittingen verbrand



Om een pak aan te trekken, moet je een strikte procedure volgen om het volledig waterdicht te maken, omdat het virus zich kan verspreiden via lichaamsvloeistoffen



Om het contact tussen patiënt en verpleegkundige menselijker te maken, staan de namen van de verpleegkundigen op hun voorhoofd





Er wordt meer kerstdecoratie opgehangen

De regio is erg onveilig en vluchtende mensen maken dat de problemen moeilijk beheersbaar zijn