Foto’s van Abu Dhabi voor de oliehausse

Vóór de jaren zestig was het gebied dat nu bekend staat als de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) een verzameling onafhankelijke staten, elk geleid door een andere familie. De economie was destijds grotendeels afhankelijk van visserij en parelhandel – een enorm verschil met het internationale zakencentrum dat het gebied nu is.

In 1962 werd in de regio olie ontdekt, al waren het veel kleinere reserves dan in de buurlanden Saudi-Arabië en Irak. Dit vormde een keerpunt in de geschiedenis van de regio. De zeven onafhankelijke emiraten verenigden zich in 1971 in één land, met Abu Dhabi als hoofdstad.

In datzelfde jaar werd ook de Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) opgericht, een staatsbedrijf dat werd gestart om de winsten van de oliewinning en raffinage in het land te houden, en deze niet door westerse bedrijven te laten overnemen. De oprichting van ADNOC trok buitenlandse werknemers uit de hele wereld aan – onder hen fotograaf Saleh al-Tamimi, 66, die in de jaren zeventig vanuit Jemen naar de VAE kwam en 45 jaar voor ADNOC werkte.

Al-Tamimi fotografeert Abu Dhabi al sinds zijn jonge jaren en daardoor bezit hij nu een grote collectie archiefbeelden die de duizelingwekkende transformatie van de stad tegen de achtergrond van de oliehausse documenteren.

“Ik was een van de weinigen die toen een camera bezat,” zegt al-Tamimi. “Ik ontdekte Abu Dhabi via de fotografie.”

Veertig jaar later, tijdens het opruimen van een opslagruimte in zijn huis, stuitte al-Tamimi op een paar oude albums met foto’s van de stad. “Ik kon niet geloven in welk tempo Abu Dhabi is gegroeid,” vertelt hij aan VICE. “Ja, ik heb deze veranderingen meegemaakt omdat ik oud ben geworden in deze stad, maar het is anders als je ze in retrospectief bekijkt.”

Een van de gebieden in de hoofdstad die de grootste transformatie onderging, is de Abu Dhabi Corniche, de weg langs de kustlijn van de stad. De Corniche is volledig getransformeerd door landwinningsprojecten en wordt nu onderbroken door openbare stranden, flitsende hotels en restaurants.

Al-Tamimi’s beelden tonen Abu Dhabi in de jaren zeventig en tachtig, toen de stad bruiste van verandering. Ze tonen ook een aantal gebouwen die vandaag nog steeds beroemd zijn, waaronder het voormalige Hilton Hotel in Abu Dhabi, het huidige Radisson Blu, dat in 1973 werd geopend door al-Sheikh Zayed Al Nahyan, de eerste president en stichter van het land.

De foto’s maken deel uit van de serie The Story of Time, waar al-Tamimi tot 2015 drie jaar lang aan werkte. Op het moment werkt de fotograaf aan de uitbreiding van het project door dezelfde plekken te blijven documenteren terwijl ze zich de komende jaren blijven ontwikkelen.

Al-Tamimi nam deze foto tijdens een boottocht met zijn gezin van de haven van de stad naar het voormalige Hilton Hotel. Het is een foto van de Vulkaanfontein, een geliefd monument op de Corniche.

Een van de oudste beelden in de collectie van de fotograaf, die hij nam in 1978 vanaf het dak van een instituut waar al-Tamimi zijn beroepsopleiding deed. “Er zitten zoveel verhalen en veranderingen in deze ene opname verscholen,” zegt hij. Het gebouw in het midden aan de linkerkant was een politiebureau, terwijl het zanderige perceel voor de zee de toekomstige plaats van de Vulkaanfontein zou worden.

Een foto uit begin jaren tachtig van de vismarkt op de kruising van Sheikh Rashid Street, de snelweg die naar de luchthaven leidt. De markt was vroeger overdekt, maar elke dag om 7 uur ‘s morgens was er een veiling waar de verkopers hun vangst op straat uitstalden.

T De fotograaf poseert op de Corniche voor de Nationale Verzekeringsmaatschappij van Abu Dhabi, een van de eerste glazen gebouwen in de stad. De foto werd genomen in 1980.st glass buildings in Abu Dhabi. The photo was taken in 1980.

De fotograaf als stagiair in 1978, poserend in een slaapzaal met collega’s uit Jemen, Oman en Zanzibar.

Een foto van de Kamer van Koophandel van Abu Dhabi, gebouwd in het begin van de jaren tachtig. De beroemde klokkentoren die op deze foto te zien is, werd in 2004 afgebroken, dit was onderdeel van een lopend project om de Corniche te moderniseren.

In 1978, toen deze foto werd genomen, waren de meeste gebouwen in Abu Dhabi vijf tot zeven verdiepingen hoog, met uitzondering van die op de weg naar de luchthaven, die tien tot elf verdiepingen hoog konden zijn.