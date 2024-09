Foto’s van afschuwelijk rijke Russen en hun dienstmeisjes

Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is de Russische elite door grote veranderingen gegaan – van de arbeidersklasse naar een nieuwe wereld van hogere klassen en sociale verschillen. In de jaren negentig zegevierde het kapitalisme en werd het verschil tussen arm en rijk enorm. Fotograaf Lilia Li-Mi-Yan woont in Moskou en voor haar fotoserie Masters and Servants onderzoekt ze de relatie tussen rijke Russen en hun personeel, de sociale hiërarchie in het Rusland van nu, en de paradoxale situatie waarin de meest arme mensen samenwerken met de meest rijke mensen.



“Ik ben een heel barmhartig iemand en altijd zeer geïnteresseerd in de relaties tussen mensen,” vertelde Li-Mi-Yan aan Broadly. “Ik bleef er maar aan denken hoe in Rusland eerst iedereen sociaal gelijk was, en toen opeens niet meer.” Masters and Servants werd gemaakt in Moskou, en veel van de rijken op de foto’s komen uit de vriendenkring van Li-Mi-Yan. Ze fotografeerde ze samen met hun personeel – butlers, schoonmakers, au pairs, nannies, chauffeurs en bodyguards – in hun eigen huis, wat je een kijkje geeft in het privé-leven van de allerrijksten.

Gek genoeg was het niet moeilijk om toegang te krijgen. “Veel mensen gingen gelijk akkoord, zonder vragen te stellen over mijn project,” herinnert ze zich. “Er waren natuurlijk ook mensen die niet mee wilden doen, bijvoorbeeld omdat ze niet in de publiciteit wilden komen. En na de eerste publicatie vroegen een paar mensen om uit het project verwijderd te worden.”

