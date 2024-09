Foto’s van Ascención en Atención in Sexyland

Torus gaf gisteren een feestje in Sexyland (of eigenlijk waren het twee feestjes) en omdat het op papier erg vet klonk (toffe artiesten; eerst ambient, later dansen) leek het een goed idee om er een fotograaf naartoe te sturen. Dat liep letterlijk de mist in, dankzij een zeer capabele rookmachine en een batterij aan stroboscopen – je zag werkelijk geen hand voor ogen. Gelukkig is fotograaf Lara Verheijden niet voor één gat te vangen: ze schoot portretten van de bezoekers terwijl ze buiten aan het roken waren, in de gang hingen om af te koelen, of stonden te pissen.

Het feest zou je conceptueel kunnen noemen. Het eerste gedeelte heette Ascención en duurde van acht tot middernacht, en bevatte ambient-sets van Malibu en Tycho Posthumus en Torus zelf (en eentje via livestream van Kareem Lofty die om onbekende redenen het land niet in mocht?!). Vooral de set van Torus zou je een meesterwerk kunnen noemen. Alle elementen van trance zaten erin (en ook de Vengaboys) maar dan helemaal gestript tot een prachtige ambient-collage.

Na twaalven ging Ascención over in Atención, en dat betekende nog meer rook, nog meer stroboscopen en nog meer energie. Er werden sets gedraaid door Lyzza en door DJ Lostboi samen met Torus. Het was heet, klam en mistig, en ik hoop dat dit voortaan de manier wordt waarop Goede Vrijdag wordt gevierd.