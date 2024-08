Foto’s van balende Zwedenfans na het verlies tegen Nederland gisteravond

Gisteravond speelde het Nederlands elftal tegen Zweden voor de halve finale van het WK. Het waren een zenuwslopende 120 minuten, waarbij de Oranje Leeuwinnen het uiteindelijk dankzij een knaller van middenvelder Jackie Groenen schopten tot de finale. Dit is de allereerste keer óóit dat het Nederlandse team zich geplaatst heeft voor de finale van het WK. De vrouwen nemen het aanstaande zondag tegen de Verenigde Staten voor de titel.

Terwijl de Nederlandse fans elkaar gister juichend in de armen vielen, nog even van links naar rechts hosten op ons officieuze volkslied van Snollebollekes, en het op een zuipen zetten om deze historische overwinning te vieren, hadden de Zweedse fans een minder feestelijke avond. Fotograaf Tony Zaitoon ging naar Trädgården in Stockholm om de wedstrijd te kijken, en legde de gierende spanning én het verdriet van de Zweedse fans vast. Bekijk de foto’s hieronder.