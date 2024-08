Foto’s van ballroom en vogueing door heel Europa

De wortels van de ballroomcultuur liggen diep in de New Yorkse wijk Harlem. Zoals vastgelegd in de documentaire Paris Is Burning uit 1990 en de meer recente tv-serie POSE, werd ballroom zoals we dat nu kennen geboren uit de structurele discriminatie die queer mensen van kleur ervoeren in de jaren tachtig in Amerika. De balls die ze organiseerden waren een manier om de emancipatoire mogelijkheden van genderexpressie te verkennen in een tijdperk waarin queer mensen van kleur werden buitengesloten en gecriminaliseerd.

In de veertig jaar die volgden, schoten er over de hele wereld houses uit de grond: van Amsterdam, Berlijn, Parijs en Londen tot Tokio, Sint-Petersburg en Helsinki. In Parijs schiepen de Mothers Lasseindra Ninja en Steffie ‘Nikki’ Mizrahi een scene uit het niets, die sterk doet denken aan die van New York, in de manier waarop raciale en koloniale machtsverhoudingen terug lieten komen. In Berlijn was Mother Leo Saint Laurent de voortrekker, een zwarte cisvrouw die jaren door Duitsland trok om vogue-lessen te geven. Ze werd snel gevolgd door andere cisvrouwen; het duurde wel iets langer voordat ze ook het vertrouwen van de queer- en transgender mensen had gewonnen.



Er worden steeds meer verhalen over de ballroomwereld verteld, maar het is belangrijk dat de juiste mensen dit doen, en op de goede manier. Ballroom wordt steeds populairder; termen als ‘ball’ en ‘voguing’ doen over de hele wereld steeds meer belletjes rinkelen, en op Instagram zijn talloze ballroomgifjes te vinden waar je je story’s wat mee op kunt leuken. Maar kijken we ook wel genoeg naar de mensen die het daadwerkelijk doen? Wie zijn dat, en waar kunnen we ze vinden?

Voor zijn serie Opulence richtte Dustin Thierry zich op deze Europese scenes en de mensen die er in de loop der jaren deel van hebben uitgemaakt – vooral veel zwarte homoseksuele mannen en trans vrouwen. In een tijd waarin blackfishing en pinkwashing succesvolle marketingstrategieën lijken te zijn, is het voor iedere plek waar deze cultuur zich ontpopt vooral de uitdaging om niet een replica van Harlem te worden, maar om zijn eigen narratief en geschiedenis te schrijven. Het werk van Thierry laat zien hoe deze scenes buiten New York zich vormen, en hoe ze de cultuur in ere houden door nieuwe stemmen te laten klinken. Niet alleen in Harlem is er immers een noodzaak om plekken te creëren waar queergemeenschappen van kleur samen kunnen komen en kunnen stralen.

GIGI DA BLIZZARD REVLON POSEERT VOOR EEN PORTRET BIJ HET OLYMPISCH BALL DAT GEHOST WERD DOOR FATHER CHARLY EBONY IN PARIJS. JULI 2019

MOTHER RHEEDA LADURÉE BIJ HET OLYMPISCH BALL VAN FATHER CHARLY EBONY. JULY 2019

TIGER SAINT LAURENT, LID VAN HET EUROPESE CHAPTER DAT GELEID WORDT DOOR MOTHER LEO SAINT LAURENT, BIJ HET OLYMPISCHE BALL.

“Ik denk dat de vraag vooral is waar mensen een oprechte intentie hebben en waar ze alleen maar willen profiteren. Geef ik les omdat ik beroemd wil zijn? Of geef ik les omdat ik mijn kennis wil delen en echt wil dat er iets uit groeit?” — Leo Saint Laurent

WARREN NINJA BIJ HET EVERYTHING BLACK AND YELLOW KIKI BALL, DAT GEHOST WERD DOOR VINII ANGELS IN PARIJS. JULI 2019

XENA VINEYARD PARADEERT IN DE “FEMALE FIGURE EUROPEAN RUNWAY”-CATEGORIE BIJ HET OLYMPISCH BALL. JULI 2019



MOTHER HONEYSHA WEST BUITEN BIJ HET OLYMPISCH BALL. JULI 2019



HET HOUSE VAN EBONY BUITEN BIJ HET OLYMPISCH BALL. JULI 2019

MOTHER STEFFIE “NIKKI” MIZRAHI, MOTHER LASSEINDRA NINJA EN MALIK MIYAKE MUGLER BIJ HET EVERYTHING BLACK AND YELLOW KIKI BALL. JULI 2019

“Als je een hetero cisvrouw of wit bent, moet je onthouden dat je te gast bent. Voel jezelf welkom en vind je eigen plek in deze cultuur.” — Lasseindra Ninja

EEN CLOSE-UP VAN MOTHER STEFFIE “NIKKI” MIZRAHI BIJ HET F.E.M. MINI BALL. VAN MOTHER RIYA WEST. JUNI 2019

“Het is geen dierentuin waar je zomaar eventjes naar binnen kunt wandelen om foto’s te schieten.” —Steffie “Nikki” Mizrahi

V.L.N.R. EROS, FATHER RAY, OTIS EN KILLERBEE (KNIELEND) VAN HET HOUSE OF MONSTER BIJ HET CONCRETE KIKI BALL. JUNI 2019

HET SOUND SYSTEM VAN DE AFTERPARTY VAN DEADHYPE EN ADIDAS IN BERLIJN. JUNI 2019

Overall Mother of the House of Blahnik at the Olympics Ball. July 2019

AANTONIO MIYAKE MUGLER (FATHER COMBOS) KNUFFELT MATYOUZ LADURÉE BIJ HET OLYMPISCH BALL. JULI 2019

