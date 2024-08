Foto’s van benzinesmokkelaars in de Iraanse woestijn

Net als elk jaar brengt Fotografiemuseum FOAM in Amsterdam een talent issue uit. Dit keer is de tentoonstelling niet in New York of Londen maar in het museum zelf. Die tentoonstelling loopt tot 12 november, en elke muur en gang in het museum hangt vol met het werk van twintig fotografietalenten. Eerder publiceerde we van deze tentoonstelling het persoonlijke politiearchief van commissaris Marty Gaynor.

Elk jaar wordt er tegen de twee miljard liter benzine gesmokkeld vanuit Iran naar Pakistan. De Iranese fotograaf Sadegh Souri maakte daar een intrigerende fotoserie over.

De prijzen fluctueren, maar benzine is in Pakistan soms wel tien keer duurder dan in Iran. De smokkel is daardoor lucratief, maar ook gevaarlijk. Er gebeuren regelmatig ongelukken, en de grenspolitie deinst er niet voor terug om het vuur te openen op smokkelaars, die zich niet alleen per auto, maar ook met pakezels door het ruige landschap bewegen.