Foto’s van billenboeketjes voor Valentijnsdag

Mocht je vandaag van plan zijn deel te nemen aan het kapitalistische liefdesfeest dat Valentijnsdag is, doe ons dan een lol en koop even niet zo’n lullig bosje rozen voor je geliefde. Maak zelf iets moois, pluk desnoods een paar bloemen uit de tuin van je buurvrouw; verzamel alles dat je te pakken kunt krijgen om een mooi stilleven samen te stellen. Probeer het anders eens met de favoriete snacks van je liefje, of kom meteen ter zake en gebruik je kont als vaas! Ga terug naar je jeugd of overlaad je wederhelft met bloemblaadjes. Vermijd dit jaar de saaie, inwisselbare cadeau’s, en geef iets originelers dan een bos dooie bloemetjes.

Jessica Pettway is een fotograaf uit New York. Bekijk meer van haar werk hier.