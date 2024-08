Foto’s van Bobbi Edens erotische lifestylebeurs Loversland

Afgelopen weekend vond de derde editie van Loversland plaats in de Brabanthallen in Den Bosch, een driedaagse erotische beurs georganiseerd door Bobbi Eden. Een fantastische aangelegenheid voor erotiekfanaten om zich even fors uit te leven. Je kon er namelijk seksspellen spelen zoals ‘pikkengooien’, allerhande dildo’s bekijken, kopen én zelf maken, educatieve workshops volgen over hoe een pik of vulva werkt, lopen door een erotisch doolhof, een praatje maken met andere wipfans in het swingerscafé en toeschouwer zijn van stevige sm-shows. Wanneer je buik rammelde omdat je net een uurtje in de touwen hing, kon je in de frietkraam ernaast een heerlijk patatje met bestellen. Seksspetter Wolter Kroes sloot de beurs af met een optreden.



Fotograaf Chris Pugmire ging erheen en legde ‘t spektakel vast. Bekijk hieronder de foto’s, en zijn video’s en gifjes op insta.