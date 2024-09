Foto’s van Britse fitnesskoninginnen

Je lichaam is een wonderbaarlijk en geweldig apparaat. Het werkt in perfecte harmonie, van je hartslag tot je doorbloeding, en van je celdeling tot de hormoonafgifte. Je lichaam houdt zichzelf in leven, zonder dat jij erover na hoeft te denken. Elk lichaam is een klein wondertje op zich, in welke vorm dan ook. Maar er zijn vrouwen die met alleen dat gegeven geen genoegen nemen



Alle foto’s door Hazel Gaskin

Dawn Shillingford, 38 jaar



Wanneer begon je met bodybuilden?

Vorig jaar september. Daarvoor had ik nog nooit getraind. Ik was zelfs nog nooit in een sportschool geweest.

Hoe behoud je je energie?

Ik heb nergens last van. Op dit moment heb ik vetpercentage van 3 procent en ik voel me nog oké.

Hoe zorg je ervoor dat er een balans is tussen het behalen van je doelen en te hard zijn voor jezelf?

Ik vind dat lastig. Ik ben me heel erg bewust van mijn lichaam, niet zozeer door anderen maar meer door mezelf. Als ik op het podium stap, weet ik dat de jury zal zeggen: “Je hebt een asymmetrische bouw.” Vroeger dacht ik totaal niet aan mijn lichaam als ik ergens binnen kwam lopen, terwijl ik nu iedere imperfectie bij mezelf opmerk.

Van origine ben je een ruiter die veel aan professionele evenementen meedeed, een beroep dat vooral door vrouwen wordt uitgevoerd. Door het bodybuilden kwam je terecht in een gemeenschap vol testosteron. Zat daar nog een bepaalde reden achter?

Ik groeide op met mijn broers en heb veel mannelijk vrienden, dus ik weet m’n weg wel te vinden in een wereld vol mannen. Toch zijn het vooral vrouwen en niet de mannen die me feliciteren met wat ik behaald heb. Vrouwen vertellen me dat ik er geweldig uitzie – ze zien al het harde werk dat ik in mijn trainingen stop.

Hoe ziet jouw trainingsschema eruit?

In de aanloop naar een wedstrijd doe ik ’s ochtends cardio in de sportschool. ’s Avonds kom ik dan terug om met gewichten te trainen en – afhankelijk van de dag van de week – een deel van het lichaam. Ik sluit af met een cardiotraining. De gewichten vind ik het leukst.



Heather Cowley, 51 jaar

Wanneer begon je met krachttraining?

Ik vond sport altijd wel leuk, vooral omdat ik op school veel gepest werd. Hoe meer ik met sporten bezig was, hoe minder ik in de klas hoefde te zitten.



Op wat voor type man val je?

Hij moet zeker wel spieren hebben. Ik ben nu al een tijd vrijgezel. Met mijn vorige partner was ik een jaar samen. Op een gegeven moment had ik door dat het niet werkte tussen ons, maar als ik het probeerde uit te maken werd hij kwaad en sloeg de boel aan gort. Op een gegeven moment was ik bang voor hem. Ik heb het verborgen gehouden voor mijn zoontje, die was nog zo klein; ik heb het allemaal voor mezelf gehouden.

Hoe heb je je uiteindelijk los kunnen weken van hem?

Hij had een mes vast en zei dat ik mezelf van kant moest maken, omdat ik toch niets waard was. Hij wou me slaan, maar omdat ik aan vechtsport doe kon ik hem een trap verkopen, waardoor hij door de kamer heen vloog. Ik zei dat hij mijn huis uit moest en toen ging hij gewoon weg. Om eroverheen te komen, stortte ik mezelf volledig op het sporten.

Welke vrouwen hebben jou in je leven geïnspireerd?

Allereerst natuurlijk mijn moeder. Verder [fitnessmodellen en bodybuilders, red.] Oksana Grishina, Dana Linn Bailey, Nicole Wilkins en Larissa Reis.

Donna Gittings, 30



jaar Weet je nog wat je voelde toen ze voor het eerst een kamer vol gewichten binnenkwam?

Ik begon met gewichtheffen door mijn vriend Tony – hij heeft mijn leven echt veranderd. Ik was geobsedeerd door cardio en buikspieren. Ik was te dun. Ik beperkte mezelf enorm in wat ik at, omdat ik zoveel was aangekomen na het krijgen van mijn kinderen. Ik zag er ziek uit.

Ik vind het aantrekkelijk als een vrouw een lichaam heeft waar ze trots op is en niet buigt voor de stereotype schoonheidsidealen.

We zien meer fitness-vrouwen die de stereotype idealen doorbreken. Je moet het leren waarderen. Niet alle mannen kunnen ons uiterlijk waarderen, maar ze zien wel dat je wilskracht hebt als je zo’n lichaam hebt. Die toewijding stellen ze meer op prijs dan er leuk uitzien. Toch krijg ik ook wel eens negatieve reacties. Die op het internet zijn het ergst.

Doen mensen veel aan juicing (anabole steroïden) op jouw sportschool?

Steroïden leiden totaal niet tot opgetrokken wenkbrauwen bij onze sportschool. Zo’n 85 procent van de mensen vindt het prima.



Zou jij steroïden nemen?

Ik heb ze genomen en sta ervoor open. Ik nam ze omdat ik mee wilde doen aan wedstrijden. Veel vrouwen geven niet toe dat ze steroïden gebruiken. Ze blijven het ontkennen, terwijl het overduidelijk is als iemand ze gebruikt: je stem verandert en je aderen komen meer naar de oppervlakte.



Injecteer of slik jij ze?

Allebei.

Slaap je goed, vlak voor een wedstrijd?

Niet echt. Je hebt best wel honger en enorme dorst. Vanaf 6 uur ’s avonds [de avond ervoor, red.] drink ik niks meer, ook als ik pas om 2 uur ’s middags op moet. Je drinkt ontzettend veel water vlak naar aanloop van de wedstrijd. Tony [haar vriend, red.] drinkt wel tien tot twaalf liter op een dag. Dat water gebruik je weer op in de week dat je dehydrateert. Ik gebruik ook diuretica.

Vind je jezelf nu mooier?

Nee, dat zou ik niet zo zeggen. Ik vind niet eens dat ik zelfverzekerder ben, ik voel me gewoon anders. Vroeger ging ik uit en dronk ik alcohol, nu niet meer. Ik eet veel meer en de sportschool is ons leven. We krijgen veel kritiek, omdat we steroïden gebruiken. Dan zeggen mensen: “Waarom zou je dat in je lichaam stoppen?” Maar we roken en drinken niet en eten ook geen zooi.

Victoria Brown, 29 jaar

Je bent personal trainer en doet mee aan bikiniwedstrijden. Fitness maakt onderdeel uit van je identiteit. Zijn er momenten waarop je fysiek echt een boost zelfvertrouwen krijgt?

Zeker. Mijn vriend helpt me en hij traint echt hard. Hij vertelde dat hij nooit echt met meisjes had geflirt totdat hij mij zag en mee uit vroeg. De wedstrijden helpen natuurlijk, maar je moet ermee oppassen. De jury vraag altijd aan je of je feedback wilt, je hoeft dat niet te krijgen. Ik vraag er nooit om, omdat ze me dan misschien toch kunnen wijzen op een imperfectie.

Wat vind je van vrouwen met een dun uiterlijk, bijvoorbeeld van modellen in de mode-industrie?

Zij hebben hun eigen doel voor ogen. Zij zien er totaal anders uit dan hoe een bodybuilder eruit wil zien. De wereld van de krachttraining heeft een bepaalde mindset die kan leiden tot eetstoornissen: fit worden om op de catwalk te kunnen lopen is net zo gevaarlijk als fit worden om in je bikini op het podium te kunnen staan. Het is hetzelfde spelletje. We zien er alleen anders uit.

In hoeverre heeft het kweken en behouden van spierballen een invloed op jouw leven?

Het zou top als je het hele jaar door mijn buikspieren kon zien. Ik vind het leuk om samen te eten of wat te drinken met vrienden. Die balans heb je nodig. Je kunt stofwisselingsproblemen krijgen als je niet op de goede manier weer normaal gaat eten. Je cortisonen en hormonen moet altijd op een gezond peil blijven.

Tabitha Luke Mcclean, 45 jaar

Je werkt als personal trainer en houdt jezelf ook in topconditie. Hoe voorkom je dat je uitgeput raakt?

Nu ik wat ouder ben, luister ik beter naar mijn lichaam dat toen ik jong was – destijds leefde ik vooral op koffie. Het nadeel daarvan is dat je lichaam slechter af is. Als je niet de goede dingen eet, kun je ook niet trainen.

Doen veel mensen in de bodybuilding aan plastische chirurgie?

Ja. De borstvergroting is populair. Toch zijn mensen er een beetje huiverig voor, omdat je na de operatie twee maanden niet mag trainen. Het ligt eraan waar je je prioriteiten legt. Wil je borsten of wil je trainen? Neem je die rustperiode, dan verlies je sowieso een deel van je kracht.

In hoeverre heb je last van het vooroordeel dat vrouwen niet even sterk zijn als vrouwen (of dat vrouwen niet gespierd zouden mogen zijn)?

Ik ben een vrouw, maar ook sterk en koppig. Ik wil er niet uitzien als een man. Daarom doe ik niet aan steroïden. Ik wil niet zo’n vierkante kaak die je krijgt door veranderingen in je hormoonhuishouding. Ik wil geen vent zijn, maar een sterke vrouw. Allebei zijn we sterk op onze eigen manier. Het draait erom dat je fit, gezond en sterk bent, dat je elkaar motiveert om dat op dezelfde manier te doen.

