Foto’s van Chale Wote, het grootste streetartfestival van Afrika

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Amina Gimba is bijna klaar met haar muurschildering op het gebouw Old Kingsway in Jamestown, een vissersgemeenschap in Accra. Terwijl ze haar werk signeert, stapt de Amerikaanse rapper Mitchy Slick iets verderop net het podium af. Hij wordt afgewisseld door Mo’believe, een Nigeriaanse folkzanger die steeds populairder wordt in West-Afrika. Hij zweept de menigte op in het Yoruba, zijn moedertaal, en in de lokale taal Ga.

Videos by VICE

De opwinding is voelbaar als de laatste avond valt van Chale Wote 2019, het grootste streetartfestival van Afrika. Het is de negende keer dat het festival wordt gehouden, dat twee weken duurt. De kunstenaars, muzikanten en 30.000 bezoekers die er komen, veranderen dit oude district van Accra zoals ieder jaar in een levend kunstwerk. Kinderen rennen door de straten, en de volwassenen proberen elkaar af te troeven door zo opvallend en kleurrijk mogelijk gekleed te gaan. Het evenement werd oorspronkelijk georganiseerd om lokale kunstenaars te promoten. Nu treden er meer dan 160 muzikanten op, zijn er illustratoren, artiesten en dansers afkomstig uit het hele continent. De organisatoren noemen het “een viering van broederschap en gedeelde menselijkheid.”

De muurschildering van kunstenaar Amine Gimba.

Dit jaar is het tijdens het festival ook precies tweehonderd jaar geleden dat de slavenhandel in West-Afrika werd afgeschaft. Ook valt het samen met het ‘Jaar van de terugkeer’ van Ghana – een initiatief van de Ghanese overheid dat ervoor moet zorgen dat de Afrikaanse diaspora terugkeert naar het continent. Om dit te bewerkstelligen heeft de overheid de visumplicht voor inwoners van Jamaica opgeschort, en een wetsverandering doorgevoerd waardoor het makkelijker wordt voor mensen met een Afrikaanse achtergrond om voor onbepaalde tijd in Ghana te verblijven.

Voor Gimba is dit het tweede jaar dat ze haar werk laat zien op het festival. Ze vertelt dat Chale Wote voor haar meer betekent dan een platform waarop ze haar werk tentoon kan stellen: het is ook een kans om samen te werken met andere Afrikaanse artiesten, die een soort familie voor haar zijn geworden. Vorig jaar maakte ze een muurschildering bij Brazil House, het eerste gebouw dat Afro-Brazilianen bouwden toen ze na de afschaffing van de slavernij terugkeerden naar Ghana. “Je laat iets achter als je naar Chale Wote komt. Dat zie ik als geschenk van mijn werk.”

Naast kunst en muziek kunnen bezoekers deelnemen aan een heleboel evenementen, verspreid over twaalf dagen: een filmlab bij het wetenschapsmuseum, een workshop colour grading voor filmmakers en fotografen en zelfs danslessen. Ook worden er discussies georganiseerd over zwartheid, religie en gedeelde ervaringen als Afrikanen. En om het af te leren zijn er ook nog intieme feestjes in donkere ruimtes waar Zuid-Afrikaanse house wordt gedraaid.

De Homowo processie.

@theOluwatosin | @FantasticHITCH