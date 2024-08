Foto’s van circusberen, spelende kinderen en een pony die een biertje drinkt

Check hier de interactieve versie van het nieuwe Photo Issue 2019 van VICE, waarin je onder meer deze serie terugvindt. In dit nummer vieren we de absurditeit, de humor en de lichtheid van ons bestaan. Het is belangrijk om soms even een pauze te nemen van de wereld waarin we leven. Natuurlijk moeten we op de hoogte zijn van alles wat er speelt, we moeten betrokken en bewust leven, maar we moeten ook kunnen lachen. In dit nummer geven we de mensen die met humor kunst maken een podium.



Jill Freedman is een documentaire- en straatfotograaf uit New York, en haar wereldberoemde werk wordt over de hele wereld gewaardeerd. Ze houdt ervan om haar foto’s te delen zonder verdere uitleg, maar ze was toch bereid om wat achtergrondinformatie te geven bij een van de foto’s die ze dit jaar instuurde voor het nieuwe Photo Issue van VICE.

Op de foto zie je een vrouw op de achterbank van een politiewagen zitten, met haar handen in elkaar gevouwen alsof ze aan het bidden is. Ze kijkt recht in de camera en in haar ogen zie je iets van wanhoop doorschemeren. De foto werd genomen in 1979, kort nadat Freedman veel tijd had doorgebracht met agenten voor haar boek Street Cops. Freedman vertelt dat haar moeder nooit veel begreep van haar toewijding aan de fotokunst, maar dat ze wel onder de indruk was toen ze op een dag samen door New York liepen en Freedman een paar agenten tegenkwam die ze kende.

Kort daarna zat haar moeder Selma op de achterbank van een politieauto, en deed ze alsof ze moest bidden om vrijgelaten te worden. Op het moment dat het gebeurde vond iedereen die erbij stond het hilarisch, maar in de kern gaat de foto over de spanning in de relatie tussen moeder en dochter. We vroegen wat Freedman tegen haar moeder zei, nadat deze weer uit de auto was geklommen, en de fotograaf denkt dat ze iets vroeg als: “Mam, wanneer word je nou eindelijk eens volwassen?”