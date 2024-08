Foto’s van clubgangers die met z’n allen wegdromen op de muziek van morgen

SEAT verbindt mensen van over de hele wereld met hun passie voor het stadsleven, en veelbelovende en opkomende muziek. Daarom hebben ze een exclusief partnership met Primavera Club, een van de grootste festivals van Europa die zijn wortels heeft in dezelfde stad. Samen stimuleren ze de lokale cultuur en ontdekken ze de verborgen, maar prachtige muziekscene van de zonovergoten stad.

Normaal gezien zou ik nu de strijd aangaan met een tergende ADE-kater met als wapens een strip ibuprofen en een bak frituur. Deze ochtend wandel ik echter fris en fruitig in de Spaanse zon met een afspeellijst vol nieuwe liedjes die ik de dag ervoor ontdekt heb op Primavera Club. Het is een festival voor feestgangers met een ongezonde liefde voor muziek, een oase van rust voor degenen die het grimmige nachtleven beu zijn en drie dagen lang obscure platen van over de hele wereld willen ontdekken. Om twee uur ’s nachts dans je de nacht in met bands zoals Black Mass, Smerz en Tonstartssbandht. Je droomt weg op de stem van Yellow Days, die evengoed het lieve broertje van King Krule zou kunnen zijn, of schreeuwt de longen uit je lijf bij de Spaanse band Vulk. De tapas die je enkele uren ervoor smikkelde op een Barcelonese Boulevard? Goede brandstof voor in de moshpit van Cocaine Piss.

Videos by VICE

De line-up van het festival dompelt je dus onder in de onontdekte en daarom des te leuke wereld van bands die je – let op mijn woorden – binnenkort op festivals zoals Lowlands en Pukkelpop zal zien. Zet PAULi., Fantastic Man en Superorganism maar op je 2018-lijstje als je die ene onuitstaanbare muzieksnob uit je vriendengroep wil overtreffen. Maar buiten de bands die je dringend moet ontdekken, vind je er ook muzikale lotgenoten van over de hele wereld. Het is namelijk geen verkleedfeestje voor instagram-influencers, maar een ontmoetingsplek voor mensen die voor niets anders leven dan muziek. Bekijk hier enkele beelden van wegdromende mensen op Primavera Club.