Van Couleur Café tot Londen: foto’s van Antwerpse rapper Darrell Cole

Kelly Fober is al een tijdje één van onze favoriete fotografen. Ze maakte de foto’s van ons VICE feestje eind vorig jaar, schoot beelden van het BK skateboarden en volgde onze ‘miserable man’ in het Wijnegem Shopping Center.



Eerlijkheidshalve moeten we toegeven dat wij Kelly niet hebben ontdekt. Darrell Cole was ons voor. Toen Kelly in de Antwerpse skateshop Lockwood werkte, kreeg ze daar van een vriend van de rapper een promosticker. Ze zette meteen zijn muziek op in de winkel en niet veel later kreeg ze van Darrell een bericht op Instagram: of ze geen backstagefoto’s van hem wilde maken?

Ondertussen is Darrell Cole een vaste waarde geworden in de Belgische scene. De foto’s van Kelly laten zien hoe hij de voorbije jaren op kleine en grote festivals speelde, met Coely bij Q-music stopte en met Blackwave, K1D en Dvtch Norris voor een showcase naar zijn geboorteplaats Londen trok.

Op basis van zijn muziek hadden we al het vermoeden dat Darrell best ontspannen in het leven staat. Deze foto’s bevestigen dat dubbel en dik.

Meer van Kelly vind je op haar website en haar Instagram.

Links: in zijn geboortestad Londen.

Voor een showcase in Londen.

In de Brusselse VK.

Niveau 4 op Couleur Café.

Links: in De Studio in Antwerpen.

Met K1D in Londen.

Niveau 4 op Couleur Café.

Met Coely bij Q-music.