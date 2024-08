Foto’s van de historische protestmars tegen ongelijkheid in Spanje

Op donderdag 8 maart gingen ongeveer vijf miljoen Spaanse vrouwen de barricaden op. Het was het eerste landelijke feministische protest ooit in Spanje, ter ere van Internationale Vrouwendag. De 24 uur durende (werk)staking werd georganiseerd door een speciaal comité, met behulp van invloedrijke vakbonden en een aantal belangrijke vrouwelijke politici.

“Het tegenovergestelde van feminisme is onwetendheid”

Organisatoren zeggen dat twee miljoen demonstranten samenkwamen in Barcelona en Madrid, onder het mom van: “Samen zijn we met meer.” In de rest van het land kwamen miljoenen vrouwen samen om te protesteren tegen hetzelfde gelul waar vrouwen over de hele wereld mee te maken hebben: loonverschil, seksisme en huiselijk geweld.

“Hou van jezelf. Bewapen jezelf, en start een revolutie”

Vrouwen van alle leeftijden en achtergronden liepen mee in het protest. Ze hielden borden vast en zongen protestliederen met teksten als: “Als vrouwen stoppen, dan stopt de wereld” en “als je geen feminist bent, dan ben je een vrouwenhater.” Sommige borden waren bekladderd met leuzen als: “Er is nog nooit iemand doodgegaan aan feminisme, wel aan seksisme” Anderen hadden een mildere boodschap: “Hou van jezelf”.



Fotografen Silvia Varela en Mònica Figueras liepen mee in Barcelona en Madrid, en legden een dag vast waarop Spaanse vrouwen geschiedenis schreven. Bekijk hieronder de foto’s:

“Er is nog nooit iemand doodgegaan aan feminisme, wel aan seksisme”

“We huilen voor de vrouwen die geen stem meer hebben”

“We zijn niet onderdanig of gewillig. We zijn sterke, onafhankelijke en dappere vrouwen”

“Ik kwam niet uit je rib, jij kwam uit mijn vagina”

“Je seksisme maakt me misselijk”

“Vrouwen, laten we ervoor gaan!”

“Ik heb het gehad met al die seksisten”

“Geen agressie zonder antwoord” / “Ik geloof je” / “Samen, vrij, divers, feminist”

“Ik heb er genoeg van”