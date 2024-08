Foto’s van de allerjongste bezoekers van de Amsterdam Pride

Half LHBTQIAP+’end Nederland heeft vandaag nog steeds een tollende kater van dit weekend, want er werd niet zuinig gefuifd tijdens Pride in Amsterdam. Van drags tot dagjesmensen, van oude lesbo’s tot jonge kids – je kan veel van de Pride vinden, maar niet dat het publiek saai of eentonig is.

Raymond van Mil maakte foto’s van de kinderen die het gayplezier dit jaar (en vorig jaar) met de paplepel ingegoten kregen. Want de hoofdgedachte – lekker zijn wie je bent, en houden van wie of wat je wil – kun je niet vroeg genoeg leren.