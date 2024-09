Foto’s van de bloeiperiode van de Eindhovense skatescene

Halverwege de jaren tachtig begon de prille Eindhovense skatescene langzaam vorm te krijgen. Op de lokale rollerskatebaan werden op speciale skate-avonden de rolschaatsen opgeborgen en de zelfgemaakte jumpramps en quarters tevoorschijn getoverd. De echte bloei vond echter plaats op straat, op de Piazza om precies te zijn: een ondertussen legendarisch pleintje naast het station, dat eind 2002 in het kader van stadsvernieuwing werd afgebroken.

De Piazza is nu onderwerp van de docu Eindje, die morgen uitkomt. “Begin jaren negentig was het soms totaal niet relaxed om op de Piazza te skaten. Op zondagen werden er PSV-supporters langs de Piazza naar het stadion geloodst, en dan kreeg je soms met de hooligans te maken. Daarnaast had je last van al die zatte lui uit Eindhoven-Noord en Woensel die uitgingen op Stratumseind. Skateboarden was toentertijd echt niet populair, dus je was een makkelijk doelwit,” vertelt Mark van der Heijden.

Eindhoven groeide de afgelopen dertig jaar uit tot een royale skate-kweekvijver waar pro’s als Wieger van Wageningen en Daan van der Linden, die afgelopen juli op de cover van de Thrasher stond, uit voort zijn gekomen.



Willem Stinissen en Styn Dirkx bundelden deze drie decennia aan Eindhovens skateboarden tot Eindje, inclusief bijbehorend boek, waar onderstaande foto’s uit komen. De première vindt morgen plaats in Area 51. Bekijk hieronder alvast de trailer: