Foto’s van de chaos bij de campagneaftrap van de PVV in Spijkenisse

De komende weken gaan we Kiezen met VICE. Tot 15 maart zullen wij jouw bron van verlichting in de democratische duisternis zijn. Dat doen we met artikelen, maar ook met (video)interviews met de lijsttrekkers, waarin we jullie vragen aan hen voorlegden. Volg ons elke dag en mis niks.

Gisterenochtend trapte de PVV zijn verkiezingscampagne af in Spijkenisse, waar Geert Wilders naar de markt zou komen om flyers uit te delen en met kiezers te praten. Van dat laatste kwam in de praktijk alleen weinig terecht, door de kluwen van pers en politie die Wilders omsingelde.

Videos by VICE

Spijkenisse is vaste prik op de campagneagenda van de PVV. Vorig jaar was de sfeer er behoorlijk grimmig toen Wilders ‘verzetsspray‘ kwam uitdelen, en tegendemonstranten die op de actie waren afgekomen door zijn aanhangers werden getrakteerd op spreekkoren als “daar moet een piemel in.” Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen stemde in Spijkenisse twintig procent op de PVV, en Wilders noemde de plaats gisteren dan ook de “hometown” van zijn partij.

Om ervoor te zorgen dat het dit keer rustig zou blijven, waren er gisteren veel agenten op de been. Naast binnenlandse journalisten waren er ook cameraploegen uit Engeland, Duitsland en Japan aanwezig, die elkaar verdrongen om het beste shot te krijgen terwijl Wilders praatte over “Moroccan scum” en hoe hij “Nederland weer voor de Nederlanders” wil maken.

Hoewel er een handjevol tegendemonstranten van de Internationale Socialisten aanwezig was, bleef het verder rustig. Na drie kwartier van duw- en trekwerk en een paar foto’s met fans hield Wilders het weer voor gezien.

Fotograaf Maarten Delobel was erbij en legde het mediacircus vast.