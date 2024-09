Foto’s van de Chinese sport die oude mensen lenig houdt

Het is geen badminton, want er worden geen rackets worden gebruikt. Het is geen volleybal of voetbal omdat er niet met een bal, maar een shuttle wordt gespeeld. Bovendien mag je alleen je voeten gebruiken. De meest gebruikte term is daarom voetpluim, een spectaculaire Aziatische volkssport.



Oorspronkelijk komt de sport, die ook wel ‘jianzi’ of ‘shuttlecock’ wordt genoemd, uit China. Het is ontstaan tijdens de Han-dynastie (206 v. Chr. – 220 na Chr.). Shuttlecock werd gebruikt om het leger te trainen op lenigheid en coördinatie. Tegenwoordig wordt het op straten in heel Zuidoost-Azië gespeeld, maar veruit de meeste aanhangers zijn in Vietnam te vinden.

Videos by VICE

Een gemiddelde 65-jarige in Nederland geniet op de elektrische fiets volop van een rondje Plaspoelpolder, maar in Hanoi zie je de gepensioneerden vrolijk shuttlecocken. Op straat zie je overal mensen in een cirkeltje staan – van jong tot oud – die hun ledematen in allerlei bochten wringen om de shuttle hoog te houden. Binnen dat cirkeltje stuiteren ze de shuttle van lichaam naar lichaam.

Voetpluimspelers mogen de shuttle eigenlijk met alles behalve hun handen en armen aanraken. Het is de bedoeling om samen het ‘veertje’ zo lang mogelijk in de lucht te houden, zonder dat het de grond raakt. Het lijkt makkelijk, maar je hebt er een enorm goede voet-oog-coördinatie voor nodig.

De sport wordt veel op straat gespeeld door in een kringetjes over te spelen, maar er zijn ook competities waarbij je op een soort badmintonveld tegen elkaar speelt.

De sport kwam in 1984 al naar Duitsland, nadat de ingenieur Peter von Rüden tijdens een reis door Azië met het spel in aanraking kwam. Hij presenteerde het spel aan een Duitse turnvereniging in Dortmund. Niet veel later werd hij de eerste president van de DFFB (Deutschers Federfußball-Bund) en vervolgens van de SFE (Shuttlecock Federation of Europe).

Tegenwoordig wordt de sport in Europa steeds populairder. Voetpluim heeft vooral via youtubefilmpjes bekendheid gekregen. Ondertussen zijn er in Duitsland, Oostenrijk, Finland en Frankrijk erkende nationale kampioenschappen. Het laatste WK vond in 2015 in Rome plaats.

We hebben wat foto’s verzameld zodat je een beter beeld krijgt bij deze bijzondere sport:

@21pauriera

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.