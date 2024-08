Foto’s van de demonstratie in Barcelona voor een verenigd Spanje

Gisteren werd in Barcelona gedemonstreerd tegen de afhankelijkheid van Catalonië, die het Catalaanse parlement vrijdag had uitgeroepen. Als reactie daarop zette de Spaanse regering voor het eerst ooit Artikel 155 van de Grondwet in, waarmee het zelfbestuur van de Spaanse regio kon worden ingetrokken. Het Catalaanse parlement van Carles Puigdemont werd ontslagen en 21 december zullen er regionale verkiezingen voor een nieuw bestuur worden gehouden.

Het protest was georganiseerd door de Sociedad Civil Catalana (SCC) voor Catalanen die vóór het stemmen van een nieuw bestuur zijn.

“Wij zijn allemaal Catalonië!” was de meest gehoorde leus tijdens de mars, waar volgens het SCC meer dan een miljoen mensen aan meededen (volgens de lokale politie waren het er driehonderdduizend). De leus werd meegeschreeuwd door enkele aanwezige kopstukken van de Catalaanse oppositiepartijen: het liberale Ciudadanos, de conservatieve PP en de socialistische PSC.



Fotograaf Felipe Carnotto was de hele middag in de overvolle straatjes in het centrum van Barcelona, waar hij veel jonge mensen sprak. Veel van hen wilden liever niet worden gefotografeerd omdat ze “bang waren herkend te worden”.

Kiko (30) vertelde: Ik ben hier omdat ik me Spaans voel en ik artikel 155 steun, maar het moet wel een beetje worden afgezwakt aangezien wij wel moeten kunnen blijven bestaan. Op school worden we dood gegooid met pro-onafhankelijkheidsideeën, en het verhaal dat we te horen krijgen is over het algemeen niet juist. Daardoor zijn er zoveel jonge mensen die zich van Spanje willen afscheiden.”

“Laten we stemmen!,” “Spanje – verenigd – zal nooit verslagen worden!” “Sluit Puigdemont op!” en “155 – het feest is over!” waren dingen die geroepen werden in de vrij feestelijke sfeer.

Demonstranten en een hoop Spaanse vlaggen

Aan het eind van de demonstratie, toen de meeste demonstranten al naar huis waren, zocht een groep fanatiekere demonstranten de confrontatie met de Mossos (de Catalaanse oproerpolitie) op la Plaza de Sant Jaume.

Isac (32) komt uit Australië maar wont in Barcelona. “We zijn beter als we samenwerken. Artikel 155 is een beetje overdreven maar ik denk wel dat het nodig is. Mijn vrienden willen niet herkenbaar op de foto omdat ze nogal bang zijn, en dat is niet zonder reden.”

