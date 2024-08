Foto’s van de eenzame alledaagsheid in industrieel Amerika

De Griekse fotograaf Niko J. Kallianiotis deed zijn vroegste herinnering aan Amerika op in de wijk Astoria in New York, waar hij de schokkende tweedeling zag tussen de rijkdom van een grote stad en de armoede van daklozen. Toen zijn vader aan het begin van de jaren negentig naar Scranton, in de staat Pennsylvania, verhuisde en zijn moeder achterbleef in Athene, reisde hij vaak heen en weer. “Ik zat gevangen tussen twee culturen en twee verschillende landen,” zei hij. Hiermee begon in zijn late tienerjaren de zoektocht naar zijn eigen identiteit.

In 1997 verhuisde Kallianiotis definitief naar de Verenigde Staten. In de daaropvolgende jaren vervaagden zijn gevoelens van vervreemding en begon hij zich steeds meer thuis te voelen. “De liefde die ik voel voor Pennsylvania en de mensen daar is net zo groot als de liefde die ik voel voor mijn geboorteland,” legt hij uit. “Ik zie mezelf als een buitenstaander met de blik van een local.”

Videos by VICE

De afgelopen twee jaar reed Kallianiotis door de staat, en stopte hij in dorpjes om de lokale gemeenschappen te fotograferen. Zijn serie America in a Trance is op een bepaalde manier een voortzetting van het werk van Robert Frank en Walker Evans van bijna een halve eeuw geleden: een aangrijpend en dubbelzinnig portret van een land, de mensen die er wonen en de waarden die er gelden.

Scroll naar beneden voor meer foto’s.