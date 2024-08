Foto’s van de eerste topless zomer bij de openbare zwembaden van Berlijn

Afgelopen maart werd het in Berlijn officieel toegestaan om topless te zijn in openbare zwembaden– ook voor mensen met tieten. Daarvoor was het niet expliciet verboden, maar ook niet toegestaan.

De verandering in wetgeving kwam nadat twee vrouwen zonder bovenstukje wilden gaan zwemmen bij een buitenbad in Berlijn, maar het personeel ze dat niet toestond. Een van hen was de 33-jarige Lotte Mies, die al eens een andere discriminatieklacht had ingediend bij een lokaal binnenbad dat haar in december vorig jaar verbood om topless te gaan zwemmen.

Deze tweede keer zei Mies dat ze het buitenbad van tevoren had gemaild en toestemming had gekregen om topless te zwemmen, maar alsnog werd gevraagd om weg te gaan toen ze met haar vriendin kwam opdagen.

Dat leidde ertoe dat ze een andere (succesvolle) klacht indiende bij het Berlijnse departement van justitie, diversiteit en antidiscriminatie.

In augustus ging VICE-fotograaf Zejna Halilbašić met haar camera naar het buitenzwembad in Neukölln om vast te leggen hoe vrouwen die graag topless zijn zich over de nieuwe regels voelen. Die wilden liever alleen hun voornaam of een alias gebruiken, omwille van hun privacy.

Anna (24)



Het boeit Anna niet echt wat anderen van haar denken als ze topless is. Soms is ze bang dat mensen zich er niet prettig bij voelen, omdat het nog niet helemaal wordt geaccepteerd in onze maatschappij. Toch is ze hoopvol. “Het begint beter te worden,” zegt ze. “Als we het gewoon blijven doen, dan komen we er wel. Als dat niet nu is, dan misschien in de nabije toekomst.”

Lucia* (36)

Lucia heeft het gevoel dat de verandering best snel is gegaan en dat mensen niet eens meer echt op vrouwen met blote borsten letten. Topless zijn voelt veilig voor haar. “In dit wat stillere gebied tenminste, hier voel ik de mannelijke blik niet,” zegt ze. “Of zo beschouw ik het in ieder geval niet.” Ze is samen met een groep mensen die ook allemaal topless zijn, waardoor ze zich comfortabel voelt. “Maar ik ga ook in m’n eentje topless naar het Prinzenbad (een buitenbad in Kreuzberg) en daar voel ik me veilig als ik aan het zonnen ben.”

Margit (73)

Margit komt al sinds kinds af aan bij dit zwembad en heeft er mooie herinneringen aan. Helaas werd ze laatst door een tiener aangestaard

omdat ze geen bovenstukje droeg. “Hij zocht waarschijnlijk ruzie,” zegt ze. Sinds het incident zit ze op een andere plek, maar nog steeds met haar borsten bloot. Ze laat deze ene ervaring haar fijne herinneringen bij het zwembad niet bederven.

Olga (40)

Olga houdt erg van topless zonnen omdat het haar vrij laat voelen. “Ik hou van mijn lichaam, en dat heb ik altijd al gedaan,” zegt ze. “Het is fijn dat je dat nu in Berlijn kunt doen.”

Ida (36)

“Ik heb een paar jaar geleden een kind gekregen, en die gaf ik borstvoeding,” zegt Ida. “Toen dacht ik, ‘Shit, deze borsten kunnen zo veel doen, ik hoef ze niet te verbergen!’” Sindsdien is het voor haar makkelijker geweest om topless te zijn. Maar bij het zwembad hangt het af van de algemene sfeer. “Op dit moment vind ik het makkelijk omdat het stil is,” zegt ze. “Als het erg druk is vind ik het moeilijker, omdat je dan erg veel mensen bij je in de buurt hebt.”

*Naam gefingeerd

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE Duitsland.

