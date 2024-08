Foto’s van de enorme anti-Trump-demonstratie in Londen

Vandaag verzamelden duizenden demonstranten zich op Trafalgar Square in Londen, om te protesteren tegen het bezoek van Donald Trump. Zijn komst werd beantwoord door een hoop protestborden, waarmee mensen zich uitspraken tegen zijn klimaatbeleid, vrouwonvriendelijke uitspraken, racistische uitlatingen – en ja, wat niet eigenlijk.

Ook Jeremy Corbyn was van de partij. “Een staatsbezoek is een eer, en we vinden niet dat deze president deze eer verdient,” zei hij in de microfoon. Daarna liep hij mee in de mars naar Parliament Square, wat de organisatoren tot ‘Carnival of Resistance’ hadden omgedoopt.

Videos by VICE

Fotograaf Luis Kramer was erbij om foto’s te maken, en legde de vele manieren vast waarop de Britten Trump verwelkomden.

@kramerdoingbits

This article originally appeared on VICE UK.