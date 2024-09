Foto’s van de extreemrechtse Project X in Enschede

Gisteren zou de dag worden dat PEGIDA weer eens in het openbaar van zich zou laten horen, met een grote demonstratie in Enschede. Ook enkele Britain First-kopstukken en de extreemrechtse Duitse band Kategorie C waren uitgenodigd, om er een massaal extreemrechts feest van te maken. Ondertussen stond uiteraard ook de antifascistengroep AFA klaar voor een ongezellige middag – in de binnenstad van Enschede waren posters verspreid met de tekst “18 juni Nazis beuken”.

De gemeente Enschede besloot de demonstratie te verbieden en een samenscholingsverbod te laten gelden. De AFA riep alsnog op om massaal naar Enschede te komen, en ook PEGIDA-leider Edwin Wagensveld beloofde in een filmpje “Zeker” te komen en “een Project X uit te roepen”. Ook zette hij filmpjes op Facebook waarin hij onder andere opriep om één op één met hem te komen vechten, en meer van dat soort middelbareschoolretoriek uitkraamde.

Uiteindelijk kwamen er zo’n tachtig potentiële actievoerders uit beide kampen naar Enschede en werden tien mensen aangehouden, waaronder de PEGIDA-leider. Er was nog een heel klein clubje dat naar Hengelo vertrok om daar wat negatieve dingen te roepen over de islam en zo.

Ondanks alle heftige dreigementen en oproepen om ondanks het demonstratieverbod naar Enschede te komen, bleef het dus zeer kalm, en was de flyeractie die vier PEGIDA-leden vanochtend in de stad misschien nog wel het indrukwekkendst. Chris Pugmuire legde gisteren de prettige verveling van politieagenten, pers en bewoners vast.