Foto’s van de feestelijke opening van NOORD

Bijna vier jaar na de treurige sluiting van Skatepark Amsterdam werd gisteren NOORD geopend: 1600m2 aan kakelvers beton met verstelbare ledges, een reuzequarter en een heuse fontijn. Ter ere van de opening werd het park gezegend met een bezoekje van het Nike-team, na een sereen boottochtje over de grachten.



Het park was tot de nok gevuld met toeschouwers, en het zweet droop nog net niet van het plafond. Hoogtepunt van de demo was de sessie op de quarter, die ernstig te grazen werd genomen door Grant Taylor, Oski en Fernando Bramsmark. Marcel Veldman was erbij om dit alles uitgebreid vast te leggen, bekijk zijn foto’s hieronder.





Grant Taylor BS Noseblunt

Fernando Bramsmark was overal

Alex Olson Kickflip BS lipslide

Grant Taylor FS Ollie

Ishod Wair / Luan Oliveira SW Varial Heel

Oskar Rozenberg BS wall jam

Bekijk hier de edit van Maurice Verburgh: