Foto’s van de fiere feeststoet Amsterdam Danst Ergens Voor

Tijdens ADE werd niet alleen de feestneus opgezet in broeierige clubs, ook in de buitenlucht ging een stoet flink uit hun reet. Afgelopen zaterdag vertrokken zo’n tweeduizend mensen vanaf de Stopera in Amsterdam richting de Dam en uiteindelijk het Stenen Hoofd. Het doel: meer vrij- en broedplaatsen en betaalbare ruimte in de stad.

De optocht, Amsterdam Danst Ergens voor of ADEv, bestond uit tien partykarren waaronder de collectieven Dutch Acid Family en ADM. Elke kar had een flink geluidssysteem en draaide keiharde beukmuziek. Het was de vijfde keer dat dit evenement plaatsvond, en dit keer was het misschien wel extra prangend, omdat de ontruiming van de vrijplaats ADM op het Westelijk Haventerrein op de loer ligt. Tijdens de parade werden er een aantal speeches gehouden, maar er werd vooral veel gedanst, gezweet en gestampt. Op het einde kreeg iedereen een vuilniszakje om hun eigen troep op te ruimen. Bekijk hieronder de foto’s:

