Foto’s van de ‘gekozen families’ van lhbt’ers

Lhbt’ers hebben in hun strijd tegen discriminatie altijd aansluiting gevonden bij verwante groepen, die met elkaar verbonden zijn door een gedeelde identiteit – niet door bloed. Het is het onderwerp van Chosen Families, een nieuwe foto-expositie van Queer Britain. In de expo is werk te zien van kunstenaars uit het Verenigd Koninkrijk, zoals Alia Romagnoli, Bex Day, Kuba Ryniewicz en Robert Taylor.

“Het leek ons geweldig om iets te creëren met een kakofonie van stemmen en beelden,” zegt Joseph Galliano, de oprichter en CEO van Queer Britain. “We wilden een thema dat gevierd kon worden en waar de fotografen en de geportretteerden hun eigen interpretatie aan konden geven. Met dit thema konden we onderzoeken hoe wij tegenwoordig leven. Onze diversiteit zie je terug in de foto’s.”

Videos by VICE

Photo by Bex Day

“Traditioneel gezien, en ook nu nog, hebben veel lhbt’ers problematische ervaringen met hun biologische familie,” zegt Galliano. “Er is altijd een tendens geweest om onze eigen families en ondersteunende netwerken te zoeken. In de jaren tachtig werd daarover gesproken alsof het ‘namaakfamilies’ waren, maar wij zien juist hoe krachtig en liefdevol een gekozen familie kan zijn. Queer mensen hebben zichzelf altijd opnieuw uitgevonden, dus het is logisch dat we dat ook met gezinsstructuren hebben gedaan. Verder wil ik na benadrukken dat een gekozen familie niet noodzakelijk je biologische familie uitsluit: het is gewoon een iets breder begrip.”

Photo by Kuba Ryniewicz.

Photo by Alia Romagnoli

Photo by Bex Day

Photo by Robert Taylor

Photo by Alia Romagnoli