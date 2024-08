Foto’s van de Gele Hesjes NL op het Binnenhof in Den Haag

Gister ging de burgerbeweging Gele Hesjes NL door heel Nederland de barricades op om te demonstreren tegen de regering. Een aantal van hun speerpunten zijn Rutte naar huis, luisteren naar het volk, establishment opgerot, een betaalbaar zorgstelsel en onderwijssysteem en het liefst een basisinkomen.

Hoewel de koers van de beweging in Nederland voor niemand écht eenduidig is, zijn de mensen die eraan deelnemen stuk voor stuk ontevreden, hebben een broertje dood aan de politiek, en willen daar op een vreedzame manier tegenaan schoppen. Want volgens voorvrouw van de Gele Hesjes NL Inge Westerhoff (55) gaat het slecht met ons land. “Ik hoor zoveel schrijnende verhalen. Over een man van 94 die dement thuis vereenzaamt omdat de Thuiszorg is uitgekleed. Pensioenen die in rook zijn opgegaan. Als mensen moeten kiezen tussen eten kopen of medicijnen betalen, gaat er iets structureel mis,” vertelt ze aan het AD. Dat Wilders een geel hesje aan had, en Jan Dijkgraaf zich opeens opwerpt als voorman, vindt ze maar niks. “Ga toch weg,” zegt ze in hetzelfde interview. “Ze proberen onze beweging te kapen. Dat gaat niet gebeuren.’’

Er werd in een heleboel steden in Nederland gedemonstreerd, waaronder Nijmegen, Amsterdam, Rotterdam maar ook in Den Haag, op het Binnenhof. Daar hadden ongeveer 100 mensen hun boze burgerpet opgezet, waaronder Westerhoff zelf. Nadat zij de groep toesprak kregen de aanwezigen zelf de kans om hun ongenoegen te uiten met de megafoon, bijvoorbeeld over de grote winstuitkeringen van multinationals, of de spaartaks. Ten slotte werd er een rondje gelopen, en kwam de politie de boel sussen. Fotograaf Maarten Delobel was er om de onvrede vast te leggen: