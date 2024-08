Foto’s van de gevangenen die de bosbranden in Californië bestrijden

De recente bosbranden in het noorden van Californië hebben meer dan 201.000 hectare grond in de as gelegd, en hebben geresulteerd in zeker 42 doden. Als reactie daarop heeft het Californische brandweerdepartement, Cal Fire, meer dan 11.000 brandweerlieden gemobiliseerd. Onder hen bevonden zich 1500 gevangenen uit minimaal beveiligde bewaringskampen, die worden gerund door het Californian Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR). In deze kampen worden de gevangenen opgeleid om branden te bestrijden en bij te springen bij andere noodgevallen, zoals overstromingen en aardbevingen.



Carlos Marin scheert zijn hoofd in een pauze tussen de klussen in het Growlersburg Conservation Camp, in november in 2016. Deze herfst bevinden zich er ongeveer 3800 gevangenen uit het gevangenisstelsel van de staat op de frontlinie om de actieve bosbranden te bestrijden.

Fotograaf Brian Frank heeft het afgelopen jaar foto’s gemaakt van de bewaringskampen. Hij woont zelf op tien minuten afstand van Coffey Park, een buurt in Sonoma County die zware schade heeft geleden door de bosbranden. Hij heeft beelden geschoten van de gevangenen in noodsituaties, maar ook als ze vrije tijd hebben en studeren voor hun middelbareschooldiploma, kaartspelletjes spelen en de noodzakelijke gewichten heffen om hun lichamelijk conditie op peil te houden zodat ze de bosbranden kunnen bestrijden.



Hoewel gewichtheffen verboden is in de gevangenissen in Californië, wordt er een uitzondering gemaakt voor de gevangenen die worden opgeleid tot brandweer, omdat brandbestrijding een goede fysieke conditie vereist.

Vorige week fotografeerde Frank de mannen van het Antelope Conservation Camp, toen ze de brand blusten in Oakmont in Santa Rosa.

Tijdens het blussen van een brand werken de verschillende etnische groepen heel nauw samen, maar in het kamp zelf worden er bepaalde gebieden – zoals deze “televisiekamer voor latino’s” – gescheiden gehouden om raciale spanningen en geweld te vermijden.

“Ze werken net zo hard als de andere ploegen en doen het vuilste, moeilijkste werk van de brandbestrijding,” zegt Frank. “Ze graven bijvoorbeeld geulen om het vuur heen, om het vuur verdere brandstof te ontnemen – wreed, ondankbaar werk.”

Er zijn 43 bewaringskampen in Californië voor volwassen misdadigers, en 30 tot 40 procent van de brandweerlieden van Cal Fire zijn gevangenen uit de kampen. Ze werken diensten van 24 uur, slapen vaak in de wildernis en krijgen dan 24 uur rust voordat ze opnieuw branden moeten bestrijden. De meeste gevangenen in Californië verkorten hun straf met een dag voor elke dag dat ze goed gedrag vertonen, en gevangenen in het brandweerprogramma verkorten hun straf met twee dagen voor elke dag dat ze in de bewaringskampen zitten.



Een ploeg van het Antelopekamp op weg naar de actie in Sonoma County in Californië. Veel werk bestaat eruit om met zwaar gereedschap lijnen te maken in het brandende gebied, zodat er water naar binnen kan worden gebracht om het vuur te blussen.

De branden in het noorden van Californië zijn nu voor 98 procent bedwongen, en dat komt deels door de 3800 gevangenen uit de bewaringskampen, die de afgelopen twee weken in de hele staat de branden hebben bestreden.



Gevangenen in de brandweerkampen krijgen tussen de brandbestrijding door meer vrije tijd en meer vrijheid zonder toezicht dan ze zouden krijgen in een traditionele gevangenis.

Een deel van de gevangenen moet constant aangekleed en klaar om te vertrekken zijn, omdat ze op elk willekeurig moment door Cal Fire kunnen worden opgeroepen om te helpen bij een brand of een medische noodsituatie.

Dominic Hernandez, chef-kok van oorsprong, werkt in de keuken van het bewaringskamp als hij geen branden hoeft te bestrijden.

Brandweergevangenen uit het Antilopekamp nemen een korte adempauze, terwijl ze gereedschap van een brandende heuvel in het wijngebied dragen.

Omdat mobiele telefoons en internet verboden zijn, zijn telefooncellen de enige manier om in contact te komen met geliefden in de buitenwereld.

De zon straalt door de rook in de wildernis van Sonoma County, terwijl een groot deel van het gebied in de fik staat.

Gevangenen kunnen hun straf verkorten door het kamp te onderhouden en in de gemeenschap te werken.

Gevangenen worden aangemoedigd om hun studie af te maken terwijl ze vastzitten, en veel van hen besteden hun tijd tussen de brandbestrijding door met studeren.

Gevangenen werken diensten van 24 uur als ze een brand moeten bestrijden, en slapen vaak in de wildernis.

Eduardo Amezcua dooft een vuurtje, terwijl Jon Hooker met zijn kettingzaag toekijkt.

Brandweergevangenen stellen zich op voor een nieuwe dag werk in het Growlersburg Conservation Camp in november in 2016.

Eduardo Amezcua is uitgeput na een dag werk in Sonoma County en neemt een pauze.