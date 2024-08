Foto’s van de enorme tiende klimaatmars in Brussel

Bang dat je onze beste verhalen en fotoreeksen mist? Schrijf je in voor onze wekelijkse newsletter en volg VICE België op Instagram.

Na tien (10!) weken van protesteren bereikten de klimaatprotesten vandaag opnieuw een hoogtepunt. In de straten van Brussel verzamelden 30.000 jongeren terwijl op hetzelfde moment in meer dan honderd landen duizenden acties plaatsvonden. Dankzij Anuna De Wever, Kyra Gantois en andere leden van Youth For Climate is België een van de landen waar al het langst en het hardst wordt geprotesteerd. Dat dit echt wel nodig is bewijst een artikel in Knack van vandaag, waarin staat dat de uitstoot van broeikasgassen met de huidige maatregelen tegen 2035 niet zal dalen maar stijgen. Omdat er nog veel geprotesteerd moet worden vroegen wij een kenner hoe je deze acties best organiseert:

En natuurlijk maakten we ook foto’s op de jubileummars. En die zijn nog steeds even vet als die van de eerste marsen.

