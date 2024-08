Foto’s van de grootste ballroomcompetitie ter wereld

Afgelopen weekend kwamen meer dan tweeduizend leden van de wereldwijde house- en ballcommunity samen in New York voor the Latex Ball, oftewel de grootste jaarlijkse ballroomcompetitie.

Het evenement werd voor het eerst georganiseerd in 1989, door de hiv/aids-organisatie Gay Men’s Health Crisis, met als doel aandacht te vragen voor hiv, waar de house- en ballroomscene destijds zwaar onder te lijden had. Tegenwoordig is het zo’n beetje het epicentrum van de wereldwijde ball-community. Fotograaf Ryker Allen maakte foto’s van alle glamour, party en extreem fraai geklede mensen.