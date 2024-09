Foto’s van de kater na de G20-top in Hamburg

Wanneer je hoofd na een uit de hand gelopen nacht uit elkaar knalt van de koppijn, alsof je in de machinekamer van een dieseltrein hebt geslapen, is er vaak maar één ding dat helpt: op je tanden bijten, je schoenen aantrekken en naar buiten gaan. Dat is precies wat veel Hamburgers op de zondag na de G20 deden. Terwijl de politie en de demonstranten elkaar de schuld gaven voor de rellen, en senator Andy Grote brabbelde over een “feest van de democratie”, ruimden anderen de sporen van de rellen op. De ME poetste hun waterwerpers, de Hamburgers hun stad.



In Schanzenviertel, een wijk in het centrum van Hamburg, vegen de teruggekeerde inwoners de laatste scherven weg. Anderen poetsen graffiti van de muren – zelfs de graffiti die er al voor de G20 op was gespoten. En de mensen van wie de auto’s zijn uitgebrand? Die moeten hun autopapieren opzoeken en hopen dat ze goed verzekerd zijn, of in aanmerking komen voor Angela Merkels vergoedingsbelofte.

Die laatste dagen waren heftig, sommige mensen spraken van “oorlog-achtige omstandigheden.” Maar de Hamburgers lieten zondag zien dat ze in staat zijn om zich niet zomaar neer te leggen bij hun vernielde stad, en pakten de draad gewoon weer op. We gingen naar Hamburg en maakten foto’s van de stad kort na de protesten.