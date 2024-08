Foto’s van de Miss Black Hair-verkiezing 2018

Afgelopen zondag vond de vierde editie van de Miss Black hair Nederland-verkiezing plaats, in Amsterdam West. Veertien missen streden om de titel, met als hoofdprijs een weekendje Londen, door verschrikkelijk mooi haar te hebben en daar in drie rondes mee over de catwalk te struinen.

Het doel van de verkiezing ging wel wat verder dan alleen het hebben van een piekfijn kapsel – namelijk het zelfbewustzijn van zwarte vrouwen stimuleren en vergroten. Iedereen die weleens 0,1 seconde naar een Nederlands praatprogramma heeft gekeken (om maar iets te noemen) zal niet omver zijn geblazen door de diversiteit van de mensen aan tafel, en Miss Black Hair Nederland wil daar graag verandering in brengen, te beginnen met het onder de aandacht brengen van een stukje zwarte identiteit. Aangezien natuurlijk haar een soort kroon op een mensenhoofd is, is dat waar de verkiezing op focust, maar het evenement was dus vooral een viering van trots en zelfacceptatie van de zwarte vrouw.

Sabine Rovers maakte foto’s van het feestelijke evenement.