Foto’s van de opening van Popshop, een spiksplinternieuwe club in Rotterdam

Afgelopen vrijdag opende Popshop in Rotterdam, een spiksplinternieuwe club van de mensen die voorheen Trash runden. De club heet Popshop en de eerste vond afgelopen vrijdag plaats. Het geluid, het krachtige lichtplan en de line-up met Benny Rodrigues, Terrence Parker en resident Pop On Acid maakten er meteen prachtig zooitje van. Het is een club volgens ouderwets recept, met extravagante performers die onder een lasershow hun best doen het publiek mee te nemen naar hun eigen wereldje. Onze fotograaf Lotte Dale ging erheen en kwam met deze prachtige foto’s terug.