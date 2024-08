Foto’s van de piepkleine minihuisjes in Hongkong

Hongkong staat bekend als een plek waar je geweldig kan shoppen, vis kan eten en je nek kunt verdraaien tijdens het omhoogkijken naar alle torenhoge gebouwen. De metropool is één grote zee aan licht en kleur, maar ook een plek waar de verschillen tussen rijk en arm enorm zijn. Als gevolg leeft een flink deel van de mensen er in zeer bittere leefomstandigheden.

In 2016 steeg het aantal inwoners dat in armoede leeft naar 1,36 miljoen, wat neerkomt op 20 procent van de populatie in Hongkong. Ondanks dat de regering relatief hoog heeft ingezet op het creëren van een sociaal vangnet, wordt geschat dat dat slechts 356.000 mensen daardoor niet meer onder de officiële armoedegrens leven. Het overgrote deel woont van de armste mensen woont in piepkleine, opgedeelde flats.

Videos by VICE

Deze superkleine appartementjes worden in de volksmond ook wel ‘doodskist-hokken’ genoemd. De ruimtes waren aanvankelijk bedoeld als normale appartementen, maar zijn vervolgens opgedeeld in verschillende kleine woningen, waarna die weer met houten platen zijn opgedeeld in minihokken. Een flat van 400 vierkante meter kan bestaan uit 20 woningen met een oppervlakte van zo’n 180 bij 75 centimeter.

De hokken zijn vastgelegd door fotograaf Benny Lam, die in Hongkong opgroeide en al lange tijd geïnteresseerd is in de plaatselijke woningnood en de grote problemen met de huizenmarkt. “Ik wilde iets doen met dit sociale vraagstuk,” vertelde hij ons.

In samenwerking met de ngo Society for Community Organization (SoCO), kwam Lam in contact met een aantal mensen die in een doodkist-hok wonen. Hij vroeg iedereen of hij langs mocht komen, en hoewel sommigen geen interesse hadden, verwelkomde een aantal hem in hun “verstikkende” huizen, zoals hij het zelf omschreef.

“Er zijn geen ramen om te ventileren, en de bedden zijn te klein om gestrekt in te kunnen liggen,” vertelde hij.

Eén keer ging Lam langs bij een vrouw die een hele maaltijd bereidde voor hem en enkele andere SoCO-leden. Het hok waar ze in woonde was relatief nog enigszins royaal, met een gootsteentje en een wasbakje, al was alles in één kleine kamer gepropt.

“Ik vroeg me af of het eten nou naar de ingrediënten of naar het toilet smaakten, dat was moeilijk in te schatten,” vertelt Lam.

Hij zegt dat er tienduizenden arme gezinnen zijn die in dit soort hokken wonen, en dat je op de foto’s eigenlijk niet goed genoeg kan zien hoe het echt is. Als je nooit in zo’n doodskist bent geweest, zegt Lam, “heb je eigenlijk geen idee waar het over gaat”.

Deze serie heet ‘Home Ownership’, en komt uit Benny Lams boek en tentoonstelling ‘Trapped‘.