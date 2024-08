Foto’s van de pijnlijke werkelijkheid van bdsm

Fotograaf Carolin Auer moet gapen van het satanische beeld dat popcultuur heeft van bdsm. Om te laten zien hoe je lichaam er echt uitziet na tien keer geslagen te worden met een bullwhip, besloot ze om een serie te schieten die de pijn niet maskeert. Ze wilde juist onderstrepen hoeveel er genoten wordt van het pijnigen van je partner.

“In het echte leven is er een enorm verlangen om elkaar grondig pijn te doen,” zegt Auer. De fotograaf legde in een paar maanden achttien koppels vast, met leeftijden die varieerden van 19 tot 60, tijdens hun bdsm-sessies. Haar nieuwe boek, Euphoria: Beauty in Pain, is een verzameling van dat werk.

Een aantal sessies vonden plaats bij de mensen thuis, zegt Auer. Maar sommige werden gehouden in volledig uitgeruste ‘bdsm-appartementen’. Er werd van de participanten verwacht om de fotograaf te vertrouwen, en hun zelfvertrouwen te laten zien. “Op een gegeven moment moest ik samen met een koppel op de bank klimmen, terwijl de vrouw knielde bij haar partner, om de perfecte hoek te vinden,” zegt ze. “Ik heb altijd al schoonheid in de verbinding tussen mensen gezien, maar ook in pijn en hun lijden.”